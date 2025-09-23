Thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn giảm giá "kịch sàn" của gần như tất cả các hãng xe, trên mọi phân khúc mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Điều đáng chú ý là ngay cả những dòng xe SUV cao cấp có giá 1-2 tỷ đồng vốn không dành cho số đông cũng đang được giảm giá sâu đến vài trăm triệu.

Dưới đây là một số mẫu xe gầm cao đang được giảm giá mạnh trong thời gian cuối tháng 9/2025:

Subaru Outback giảm giá đến 500 triệu

Ngay từ đầu năm 2025, mẫu SUV Subaru Outback đã được nhà phân phối chính thức Motor Image Việt Nam (MIV) công bố mức giảm kỷ lục. Cụ thể, giá bán của mẫu SUV cỡ trung 5 chỗ ngồi này chỉ còn 1,696 tỷ đồng, giảm 403 triệu đồng so với giá niêm yết 2,099 tỷ đồng.

Subaru Outback đang được giảm giá tới 500 triệu. Ảnh: Subaru Việt Nam

Tuy nhiên, theo khảo sát của VietNamNet tại một số đại lý chính hãng ở Hà Nội vào thời điểm cuối tháng 9 này, giá xe Subaru Outback còn tiếp tục được hãng và đại lý giảm sâu tới 500 triệu, xuống còn 1,599 tỷ đồng.

Với giá mới, Outback tiệm cận Hyundai Palisade (1,469-1,589 tỷ đồng), thậm chí chỉ cao hơn một chút so với các mẫu SUV cỡ D như Ford Everest Platinum (1,545 tỷ đồng) hay KIA Sorento Signature 2.2D AWD (1,469 triệu đồng)...

Ra mắt tháng 4/2023, Outback nâng cấp giữa vòng đời giữ nguyên động cơ xăng 2.5L, công suất 166 mã lực, mô-men xoắn 252 Nm, hộp số CVT, dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Xe nổi bật với gói an toàn EyeSight 4.0, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn, phanh tự động, cùng hệ thống âm thanh Harman Kardon 11 loa, màn hình giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây.

Hyundai giảm giá sâu cho Santa Fe và Palisade đến 200 triệu đồng

Trong tháng 9, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công (HTV) đã đưa ra chương trình giảm giá mạnh cho nhiều mẫu SUV chủ lực nhằm kích cầu. Trong đó, mẫu SUV 7 chỗ cỡ lớn Palisade nhận được ưu đãi cao nhất, lên tới 200 triệu đồng, đưa giá thực tế về khoảng từ 1,269-1,389 tỷ đồng.

Hyundai Palisade đang được giảm tới 200 triệu đồng. Ảnh: TC Motor

Mẫu xe khác cũng được giảm giá mạnh là Hyundai Santa Fe. Một số đại lý tại Hà Nội đang rao bán những chiếc Hyundai Santa Fe 2025 với giá giảm mạnh lên tới gần 200 triệu đồng.

Cụ thể, Santa Fe bản thấp nhất Exclusive còn 970 triệu đồng (giảm 100 triệu đồng), bản giữa Prestige còn 1,07-1,1 tỷ đồng (giảm 165-195 triệu đồng), bản cao nhất Santa Fe Turbo Calligraphy còn 1,175-1,2 tỷ đồng (giảm 165-190 triệu đồng), kèm theo nhiều quà tặng ưu đãi khác.

Honda CR-V giảm tới hơn 60 triệu đồng

Honda Việt Nam tiếp tục duy trì mức giảm lệ phí trước bạ đối với các dòng xe bán chạy như Honda CR-V, City, HR-V,... Trong đó, Honda CR-V các phiên bản G và L và L AWD được tặng 50% lệ phí trước bạ, đi kèm giảm tiền mặt, tặng phụ kiện chính hãng... với giá trị khoảng 50-55 triệu đồng.

Honda CR-V tiếp tục được giảm giá sâu trong tháng 9. Ảnh: Hoàng Hiệp

Phiên bản hybrid cao cấp nhất Honda CR-V e:HEV RS, các đại lý giảm trực tiếp 60 triệu đồng, đồng thời tặng thêm bảo hiểm và phụ kiện... Với giá niêm yết 1,259 tỷ đồng, giá bán thực tế của CR-V e:HEV RS trong tháng 9 xuống chưa tới 1,2 tỷ đồng.

Ford Ranger giảm giá đến 59 triệu đồng

Dù đang là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2025 song Ford Ranger vẫn tiếp tục nhận được ưu đãi mạnh tay trong tháng 9.

"Vua bán tải" Ford Ranger cũng đang được giảm 50-100% lệ phí trước bạ trong tháng 9. Ảnh: FVN

Cụ thể, các phiên bản Ranger Sport (864-871 triệu đồng) và Wildtrak (979 triệu đồng) được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 6% theo quy định), với giá trị quy đổi lần lượt 52 triệu và 59 triệu đồng.

Trong khi đó, các phiên bản Ranger Raptor (1,299 tỷ đồng), XLS 4x2 (707 triệu đồng) và XLS 4x4 (776 triệu đồng) được nhận ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, giúp khách hàng tiết kiệm từ 21 đến 39 triệu đồng.

