Thị trường ô tô Việt Nam bước sang tháng 9 với sức mua giảm sút đáng kể. Theo báo cáo của VAMA, lượng xe bán ra trong tháng 8 vừa qua giảm tới 18% so với tháng 7 và dự báo có thể giảm thêm vào tháng 9, khi thời gian này trùng vào tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch) - vốn là giai đoạn thấp điểm trong năm.

Tháng 9 cũng chứng kiến đợt điều chỉnh giá sâu chưa từng có của nhiều mẫu ô tô, từ phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ đến cỡ lớn, xe MPV đến các dòng sedan hạng trung và hạng sang. Đáng chú ý, phân khúc sedan phổ thông cỡ nhỏ vốn vẫn thu hút khách hàng cũng không nằm ngoài cuộc đua này. Thậm chí có mẫu xe vừa ra mắt đã "tất tay" bằng việc giảm đến 100% lệ phí trước bạ nhằm hớt váng thị trường.

Toyota Vios được giảm tới 100% lệ phí trước bạ trong tháng 9. Ảnh: TMV

Theo khảo sát của PV VietNamNet, trong đầu tháng 9, hãng Toyota và các đại lý áp dụng mức giảm 50-100% lệ phí trước bạ cho nhiều mẫu xe của mình, trong đó mẫu xe bán chạy nhất Toyota Vios được giảm tới 100% lệ phí trước bạ, mức gấp đôi so với tháng 8.

Với giá niêm yết 458-545 triệu đồng, mức giảm trên tương đương giá trị từ 46-54 triệu đồng tùy phiên bản, chưa kể một số khuyến mại riêng của từng đại lý. Nhờ đó, khách hàng Việt có thể sở hữu Vios với mức giá khoảng từ 412-491 triệu đồng cho các phiên bản 1.5E MT, 1.5E CVT và 1.5G.

Tương tự Toyota Vios, Honda City cũng là mẫu xe được giảm 100% lệ phí trước bạ trong tháng 9 với số tiền quy đổi từ 50-57 triệu đồng. Thực tế chính sách này đã được hãng xe Nhật Bản duy trì từ tháng 7 tới nay.

Với giá niêm yết của Honda City cho 3 phiên bản G, L và RS là 499, 539 và 569 triệu, mức giảm giá trên giúp giá bản tiêu chuẩn của City chỉ còn 449 triệu đồng, bản giữa City L xuống còn 485 triệu, còn phiên bản cao cấp nhất City RS có giá khoảng 510 triệu đồng.

Hyundai Accent bản số sàn chỉ có giá dưới 400 triệu đồng trong tháng 7. Ảnh: TC Motor

Cái tên còn lại trong "bộ 3" mẫu sedan cỡ B bán chạy nhất thị trường là Hyundai Accent đang được Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công (HTV) cùng các đại lý giảm thẳng 40 triệu tiền mặt đối với tất cả các phiên bản.

Như vậy, với giá niêm yết từ 439-569 triệu đồng, khách hàng mua Accent trong tháng 9 được mua xe với giá 399-529 triệu đồng. Đặc biệt, Hyundai Accent phiên bản số sàn 1.5 MT có giá bán dưới 400 triệu, rẻ hơn một chút so với đối thủ Vios 1.5E MT.

Tân binh của phân khúc sedan cỡ B - Skoda Slavia vừa nhập thị trường Việt Nam vào ngày 11/9 vừa qua cũng không đứng ngoài cuộc đua giảm giá. Ngay sau khi ra mắt, hãng xe đến từ Cộng hoà Séc đã "chơi lớn" bằng việc giảm 100% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản của Slavia.

Với giá niêm yết 468-568 triệu đồng, giá bán thực tế của mẫu xe này do TC Motor lắp ráp trong nước giảm chỉ dao động từ 421-511 triệu đồng, chưa kể một số ưu đãi khác từ nhà sản xuất.

Skoda Slavia được giảm 100% lệ phí trước bạ, đưa giá bán của mẫu xe CH Séc chỉ từ 421 triệu đồng trong tháng 9. Ảnh: Hoàng Hiệp

Ngoài các mẫu sedan cỡ B kể trên, trong tháng 9, nhiều cái tên khác tiếp tục được giảm giá sâu bằng hình thức hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ, tương đương với 5-10% giá trị xe. Cùng với đó là nhiều chính sách giảm giá trực tiếp bằng tiền mặt hoặc phụ kiện, dịch vụ từ các đại lý.

Có thể kể đến như Mitsubishi Attrage đang được hãng xe Nhật Bản hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho phiên bản số sàn MT với giá trị quy đổi là 38 triệu đồng, đưa giá bán của Attrage MT xuống còn 342 triệu đồng. Các phiên bản còn lại của Attrage được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ với giá trị quy đổi 23 và 24,5 triệu đồng.

Mẫu xe thương hiệu Nhật Bản và cũng nhập khẩu từ Thái Lan khác là Nissan Almera tiếp tục được giảm 100% lệ phí trước bạ, đưa giá bán của mẫu sedan cỡ B nhập khẩu từ Thái Lan này xuống 440-501 triệu đồng.

Nissan Almera tiếp tục được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: Nissan

Đầu tháng 9, nhiều đại lý THACO-Mazda trên toàn quốc ưu đãi cho mẫu sedan cỡ B Mazda2 với mức giảm cao nhất lên đến 15 triệu đồng. Nhờ đó, phiên bản tiêu chuẩn Mazda2 1.5 AT giá chỉ còn 403 triệu đồng, mức giá được cho là rẻ nhất từ trước đến nay của mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan này.

Ngoài ra, KIA Soluto vẫn đang được THACO-KIA giảm giá bán lẻ niêm yết 21 và 17 triệu đồng lần lượt cho 2 phiên bản Deluxe số sàn (giá niêm yết 418 triệu) và Deluxe số tự động (giá niêm yết 446 triệu), đưa giá bán của 2 phiên bản này lần lượt là 397 và 429 triệu đồng.

Theo giới chuyên gia, cuộc đua giảm giá sâu ở nhóm sedan cỡ B là động thái tất yếu để kích cầu trong tháng Ngâu, vốn là thời gian thấp điểm nhất trong năm của thị trường. Đặc biệt trong bối cảnh phân khúc này ngày càng lép vế trước SUV/crossover cỡ nhỏ – vốn chỉ đắt hơn đôi chút nhưng lại ghi điểm nhờ thiết kế hiện đại, không gian linh hoạt và phù hợp nhiều nhu cầu.

Mặt khác, nhóm khách hàng chủ lực của sedan giá rẻ như tài xế công nghệ hay kinh doanh vận tải đang có xu hướng chuyển hướng sang xe điện nhờ ưu thế chi phí và công nghệ mới, khiến lợi thế cạnh tranh của sedan truyền thống suy giảm rõ rệt.

Trong bối cảnh đó, các hãng buộc phải tung ưu đãi mạnh, đặc biệt với bản số sàn giá rẻ, nhằm giữ chân khách hàng cũ và duy trì sức hút cho phân khúc vốn đang "hụt hơi". Giới chuyên gia dự báo, làn sóng giảm giá sẽ còn kéo dài ít nhất trong 1-2 tháng nữa, khi thị trường bước vào giai đoạn sôi động cuối năm.

