Tháng 12 luôn là thời điểm "vàng" của thị trường ô tô Việt Nam khi nhu cầu mua sắm dịp giáp Tết lên cao.

Khảo sát tại các đại lý ô tô ở khu vực Hà Nội cho thấy hàng chục mẫu xe đồng loạt giảm giá, nhận hỗ trợ lên đến 100% lệ phí trước bạ.

Loạt xe được ưu đãi "khủng"

Đối với các thương hiệu xe liên doanh, Toyota tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về mức hỗ trợ khi có tới 4 mẫu xe gồm Vios, Avanza Premio, Veloz Cross và Camry được tặng 100% lệ phí trước bạ.

Camry đang là mẫu xe có mức giảm giá nhiều nhất trong dải sản phẩm của Toyota. Ảnh: Ngô Minh

Theo đó, mẫu sedan cỡ D Toyota Camry (1,22-1,53 tỷ đồng) có mức giảm chi phí lăn bánh tương đương 122-153 triệu đồng tùy phiên bản. Đây là mức giảm mạnh nhất của Camry trong nhiều năm.

Nhóm MPV cỡ nhỏ như Avanza Premio và Veloz Cross cũng được giảm 65-75 triệu đồng, kéo giá thực tế về 493-585 triệu đồng để cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xpander, đối thủ đang thống trị phân khúc.

Còn mẫu sedan cỡ B bán chạy nhất thị trường Toyota Vios với doanh số 9.898 xe trong 10 tháng của năm 2025 tiếp tục được hãng ưu đãi giảm từ 46-54 triệu đồng, đưa giá thực tế của mẫu xe này chỉ còn 402-491 triệu đồng và giúp củng cố thêm vị thế trong phân khúc.

Không “ồ ạt” như Toyota, mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong tháng 12 của Honda chỉ áp dụng cho City, phiên bản Civic e:HEV RS (VIN 2024), lược bỏ phiên bản BR-V L.

City đang là mẫu xe bán chủ lực của Honda tại thị trường Việt Nam trong năm 2025. Ảnh: Ngô Minh

Honda City hiện đang là mẫu xe bán chạy nhất của hãng với tổng cộng 7.664 xe trong 10 tháng qua. Ưu đãi này sẽ giúp khách hàng tiết kiệm khoảng 50-57 triệu đồng so với giá niêm yết 499-569 triệu đồng. Tương tự, bản Civic e:HEV RS (VIN 2024) được giảm 100 triệu đồng

Lượng bán lũy kế của Honda tính đến tháng 10 đạt 15.059 xe, giảm 0,5% so với cùng kỳ 2024.

Ford giữ chiến lược tập trung vào "vua bán tải" Ranger với mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ áp dụng cho hầu hết các phiên bản (trừ bản XL), mang đến mức giảm 59-78 triệu đồng. Với nhu cầu bán tải đang phục hồi, ưu đãi này giúp Ranger củng cố thêm khoảng cách với các đối thủ trong phân khúc. Hiện tại, Ford Ranger đã bán được 14.453 xe trong 10 tháng năm 2025 và đứng đầu phân khúc.

Ranger là mẫu xe duy nhất của Ford được hưởng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: Ford Việt Nam

Hyundai không tặng lệ phí trước bạ mà giảm giá trực tiếp. Cụ thể, Accent giảm 64 triệu đồng, Stargazer giảm 86 triệu đồng, Santa Fe giảm 180 triệu đồng và Palisade giảm đến 200 triệu đồng. Các mức giảm quy đổi thậm chí vượt xa chi phí lệ phí trước bạ, đưa Hyundai trở thành thương hiệu có mức giảm giá tiền mặt lớn nhất tháng này.

Nhóm xe nhập khẩu cũng đang “đốt nóng” cuộc đua không kém. Mitsubishi tặng 100% lệ phí trước bạ cho toàn bộ dải sản phẩm: Attrage giảm 38-49 triệu đồng, Xpander/Xpander Cross và Xforce giảm 60-70 triệu đồng, Triton giảm 40-46 triệu đồng.

Mẫu mới Destinator được ưu đãi 41-47 triệu đồng, đưa giá thực tế còn 739-808 triệu đồng. Với doanh số Xpander đạt 15.087 xe và Xforce đạt 9.888 xe, Mitsubishi đang duy trì đà tăng trưởng mạnh trong năm 2025.

Vừa ra mắt chưa được 1 tháng, Suzuki Fronx đã được giảm giá với mức cao nhất 60 triệu đồng. Ảnh: Ngô Minh

Với Suzuki, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ được hãng xe Nhật này áp dụng cho XL7 Hybrid, tương đương mức giảm giá 70 triệu đồng, đưa giá bán còn 530-538 triệu đồng.

Ngoài ra, mẫu SUV cỡ A đô thị vừa ra mắt thị trường tháng trước là Suzuki Fronx cũng được hỗ trợ tương tự nhưng chỉ áp dụng dành riêng cho bản GLX. Với mức giảm 60 triệu đồng, giá bán của Fronx GLX chỉ còn 540 triệu đồng, giúp tăng sức cạnh tranh khi đối đầu với các thương hiệu Nhật - Hàn trong cùng phân khúc.

Trong khi đó, đại diện duy nhất đến từ Trung Quốc là Omoda & Jaecoo đã quyết định chơi “tất tay” khi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho Omoda C5, tương ứng 54 triệu đồng. Nhờ đó, giá bán thực tế của mẫu SUV cỡ B này chỉ còn 485 triệu đồng, ngang ngửa với các mẫu SUV cỡ A như KIA Sonet, Toyota Raize hay Hyundai Venue.

Xu hướng càng cuối năm càng giảm sâu

Tuy nhiên, đằng sau những ưu đãi “khủng” này là sức ép tồn kho và áp lực doanh số dồn cuối năm. Nhân viên một đại lý Toyota ở Hà Nội chia sẻ, nguyên nhân chủ yếu đến từ sự trầm lắng của thị trường xe Việt trong suốt cả năm qua đã buộc các hãng và đại lý lao vào cuộc chiến giảm giá để sinh tồn.

Hiện tại, xe vừa ra mắt, các hãng đã phải ngay lập tức tung ra các chương trình giảm giá bán để kéo chân khách hàng. Ảnh: Ngô Minh

"Nếu không bán hết số xe có VIN 2024 hoặc đầu 2025 trong tháng này, những chiếc xe này sẽ lập tức bị xếp vào diện 'xe mất đời' khi bước sang năm 2026, khiến đại lý càng khó bán và buộc phải giảm sâu hơn nữa mới có người mua. Ngoài ra, những mẫu kén khách hoặc chuẩn bị có bản nâng cấp đều đang được hãng và đại lý giảm giá kịch sàn, sát ngưỡng hòa vốn", người này nói thêm.

Điều đáng nói là không chỉ các mẫu khó bán, ngay cả những mẫu xe đang bán chạy như Toyota Vios, Honda City, Ford Ranger hay Mitsubishi Xpander không nằm ngoài cuộc đua giảm giá, ưu đãi. Đây là cách các hãng giữ sức cạnh tranh trước xu hướng người dùng ngày càng quan tâm đến xe hybrid và xe điện vốn đang tăng trưởng mạnh về truyền thông lẫn sức hút thị trường.

Nhìn nhận một cách khách quan, anh Đoàn Anh Dũng - chuyên gia về thị trường ô tô của kênh chuyên đánh giá và mua bán ô tô Oto.com.vn cho rằng: "Thị trường ô tô tháng 12/2025 đang nghiêng ưu thế hoàn toàn về phía người mua. Các đại lý chấp nhận lợi nhuận cực thấp, thậm chí hòa vốn để đạt chỉ tiêu từ nhà máy. Do đó, người mua dễ dàng đàm phán hơn, thậm chí có thể yêu cầu thêm gói bảo dưỡng, bảo hiểm thân vỏ hoặc phụ kiện".

"Tuy nhiên, ưu đãi lớn không đồng nghĩa sức mua sẽ bùng nổ. Tâm lý thắt chặt chi tiêu vẫn hiện hữu, khiến người tiêu dùng cân nhắc kỹ không chỉ giá bán mà còn chi phí vận hành, khấu hao và giá trị thanh khoản. Các hãng xe buộc phải đánh vào bài toán tổng chi phí sở hữu thay vì chỉ giảm tiền xe", anh Dũng nói thêm.

