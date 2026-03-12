Thị trường xe máy Việt Nam thời gian gần đây liên tiếp xuất hiện thông tin về các mẫu xe máy mới đang trong quá trình đăng ký kiểu dáng hoặc hoàn thiện thiết kế. Từ xe côn tay, xe tay ga đến xe máy điện, nhiều sản phẩm dự kiến sẽ được tung ra thị trường trong thời gian tới, cho thấy cuộc cạnh tranh ở các phân khúc ngày càng sôi động.

Lộ thiết kế mới của Yamaha Exciter 2026

Theo Công báo Sở hữu công nghiệp tháng 2 của Cục Sở hữu trí tuệ, Yamaha Motor đã đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho một mẫu xe máy mới. Dù chưa được công bố tên gọi chính thức, các chi tiết trong hồ sơ cho thấy đây nhiều khả năng là phiên bản nâng cấp của Yamaha Exciter.

Hình ảnh Exciter 2026 từ dữ liệu của Cục Sở hữu trí tuệ. Ảnhchụp màn hình.

Hình ảnh đăng ký cho thấy một số thay đổi đáng chú ý ở phần đầu xe. Thiết kế đầu được làm gọn hơn so với bản 155 hiện hành, gợi nhớ phong cách của thế hệ Exciter 150 từng ra mắt năm 2018. Phần mặt nạ trước tạo hình nhọn, lấy cảm hứng từ mỏ chim, tích hợp đèn định vị ban ngày LED và đèn xi-nhan đặt phía dưới.

Thân xe sử dụng nhiều đường cắt xẻ mang phong cách thể thao, trong khi đèn hậu có kích thước lớn hơn. Mâm xe vẫn giữ dạng 5 chấu kép quen thuộc, yên xe thiết kế hai tầng.

Hiện chưa có thông tin về thay đổi động cơ. Phiên bản Exciter 155 đang bán tại Việt Nam sử dụng động cơ xi-lanh đơn 155cc, công nghệ VVA, cho công suất 17,7 mã lực và mô-men xoắn 14,4 Nm, kết hợp hộp số 6 cấp.

Tại Việt Nam, Exciter từng là mẫu xe côn tay phổ biến trong nhiều năm. Tuy nhiên, những năm gần đây phân khúc này cạnh tranh hơn khi xuất hiện các đối thủ như Honda Winner X, khiến doanh số không còn giữ được vị thế như trước.

Honda đăng ký kiểu dáng xe tay ga mới

Cũng theo dữ liệu từ Công báo Sở hữu công nghiệp số 454, Honda Vietnam đã đăng ký bảo hộ kiểu dáng cho một mẫu xe tay ga mới. Đây thường là bước chuẩn bị trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường.

Những hình ảnh trong hồ sơ cho thấy chiếc xe có thiết kế khá thực dụng, thân xe kích thước vừa phải, yên dài và sàn để chân rộng. Tổng thể gợi liên tưởng đến triết lý thiết kế của Honda Lead 125, mẫu xe tay ga vốn được nhiều người dùng tại Việt Nam lựa chọn nhờ khả năng chứa đồ và tính tiện dụng trong sinh hoạt hàng ngày.

Hình ảnh mẫu xe máy mới của Honda trong Công báo sở hữu công nghiệp số 454 tháng 1/2026.

Đối chiếu với danh mục sản phẩm của Honda trên thị trường quốc tế, mẫu xe đăng ký tại Việt Nam được cho là Honda LD125Link, dòng tay ga 125cc hiện đang phân phối tại Trung Quốc.

Theo thông tin từ thị trường Trung Quốc, LD125Link có giá khoảng 12.180 nhân dân tệ, tương đương gần 46 triệu đồng. Xe sử dụng động cơ 124cc làm mát bằng không khí, cho công suất khoảng 9,4 mã lực và mô-men xoắn 10 Nm.

Việc Honda LD125Link được đăng ký bảo hộ kiểu dáng tại Việt Nam, cho thấy mẫu xe máy này có khả năng được phân phối chính hãng trong thời gian tới.

VinFast hé lộ loạt xe máy điện mới

Ở nhóm xe máy điện, VinFast cũng đã công bố quy hoạch phát triển nhiều dòng xe máy điện mới, gồm các phân khúc phổ thông, cao cấp và thể thao.

Trong nhóm cao cấp, hãng dự kiến phát triển ba mẫu xe gồm VinFast Rasad, VinFast Sadie và VinFast Saxil. Các mẫu xe này có thiết kế khác nhau, nhưng đều hướng tới nhóm người dùng cần phương tiện di chuyển có công nghệ và hiệu năng cao hơn.

Trong đó, Rasad mang kiểu dáng maxi-scooter với tư thế lái thoải mái, dự kiến sử dụng động cơ điện công suất khoảng 7.100W và có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 100 km/h. Hai mẫu Sadie và Saxil có thiết kế mềm mại hơn, động cơ điện dự kiến khoảng 4.500W với tốc độ tối đa khoảng 80 km/h.

VinFast hé lộ loạt xe máy điện mới. Ảnh: Vinfast.

Bên cạnh đó, VinFast cũng lên kế hoạch phát triển nhóm xe điện thể thao với nhiều kiểu dáng như naked-bike, cruiser và supersport. Một số mẫu được giới thiệu gồm VinFast Subab, VinFast Surad, VinFast Sudub và VinFast Sulad.

Theo kế hoạch được công bố, các mẫu xe điện cao cấp có thể được giới thiệu phiên bản thương mại từ cuối năm 2026, trong khi những mẫu xe điện thể thao dự kiến xuất hiện muộn hơn.

