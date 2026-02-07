Giai đoạn đầu năm và cận Tết Nguyên đán luôn là thời điểm “nóng” nhất của thị trường ô tô Việt Nam. Các hãng xe và đại lý đều bước vào cuộc “chạy nước rút”, ưu đãi được tung ra dồn dập biến thời gian này trở thành thời cơ vàng để người mua xuống tiền tậu xế cưng.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet trên thị trường ô tô tháng 2, không chỉ những dòng xe đắt tiền được giảm giá sâu, nhiều mẫu xe gầm cao phổ thông vốn bán khá chạy nhưng còn tồn đời 2024, 2025 đang trở thành tâm điểm với mức giảm hấp dẫn.

Dưới đây là một số mẫu xe gầm cao đang được giảm giá, ưu đãi phí trước bạ trong tháng 2/2026:

Subaru Forester giảm đến hơn 300 triệu đồng

Trong tháng 2, theo thông tin từ hãng và đại lý, mẫu Subaru Forester sản xuất năm 2024 (VIN 2024) được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ và 100% phí đăng ký xe (bao gồm tiền phí biển số)​.

Subaru Forester đời cũ đang được giảm giá sâu để "dọn kho". Ảnh: Subaru

Cộng với giá trị quà tặng phụ kiện, mức giảm cho bản 2.0 iS EyeSight cao cấp nhất là 308 triệu đồng, bản giữa 2.0 iL EyeSight được giảm 278 triệu đồng. Riêng bản tiêu chuẩn 2.0 iL của Subaru Forester có mức giảm nhẹ hơn, chỉ 140 triệu đồng.

Nhờ đó, giá thực tế của Subaru Forester đời cũ trên thị trường chỉ còn dưới 900 triệu đồng, trong đó bản 2.0 iS EyeSight có giá khoảng 891 triệu, bản 2.0 iL EyeSight là 869 triệu đồng, còn bản 2.0 iL là 829 triệu đồng. Dù vậy, số lượng xe Forester có số VIN 2024 không còn nhiều.

Subaru Crosstrek tiếp tục được giảm giá đến hơn 200 triệu đồng. Ảnh: Hoàng Hiệp

Tương tự đàn anh Forester, mẫu B-SUV nhập khẩu từ Nhật Bản Subaru Crosstrek cũng sở hữu mức giảm giá cao nhất trong phân khúc, áp dụng cho xe có VIN 2025.

Theo đó, Crosstrek được giảm 199 triệu đồng ở bản 2.0 i-S EyeSight tiêu chuẩn, xuống còn 899 triệu đồng. Mức tương ứng của bản 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid cao cấp nhất là 239 triệu đồng. Giá bán sau ưu đãi của bản 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid hiện chỉ còn 1,029 tỷ đồng.

Ford Ranger được giảm đến 130 triệu đồng

Các mẫu bán tải Ford VIN 2025 cũng được ưu đãi phí trước bạ từ 50-100%. Quy đổi trên cơ sở giá bán lẻ khuyến nghị và mức lệ phí 6% áp dụng cho tất cả tỉnh thành, các phiên bản Wildtrak, XLS của Ford Ranger và mẫu Ford Ranger Raptor được hỗ trợ 100% phí trước bạ, giúp giảm giá lăn bánh từ 60 đến hơn 100 triệu đồng.

Riêng "vua bán tải" Ford Ranger phiên bản Stormtrak được tặng thêm 1 năm bảo hiểm vật chất, nhận tổng giá trị ưu đãi tương đương 77 triệu đồng. Giá bán của phiên bản này giảm xuống còn khoảng 964 triệu đồng.

Trong khi đó, Ford Ranger XL chỉ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, giúp khách hàng tiết kiệm số tiền 20 triệu đồng khi mua xe.

Ford Ranger Stormtrak số VIN 2025 đang được khuyến mại sâu. Ảnh: FVN

Mẫu Ford Everest giảm giá thông qua hình thức tặng tiền mặt. Do đó, khoản tiền khách bỏ ra mua phiên bản Titanium 4x4 được giảm 25 triệu đồng, mua Titanium 4x2 được giảm 20 triệu đồng.

Suzuki Jimny giảm gần 90 triệu đồng

Tương tự như các hãng trên, các mẫu xe Suzuki gồm Jimny đời 2024 (giá niêm yết 789 triệu đồng), phiên bản chiến lược Fronx GLX (giá niêm yết 599 triệu đồng) đời 2025 và XL7 Hybrid cũng hưởng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ.

Nhờ đó, Suzuki Jimny 2024 giảm đến 89 triệu đồng, chỉ còn khoảng 700 triệu. Suzuki Fronx GLX 2025 giảm đến 60 triệu đồng, đưa giá bán khởi điểm của mẫu SUV cỡ A này chỉ còn 494 triệu đồng. Suzuki XL7 Hybrid nhận tổng ưu đãi lên đến 70 triệu đồng, giúp giá bán đến tay khách hàng chỉ còn khoảng 530 triệu đồng.

Mẫu SUV cỡ nhỏ chuyên off-road Suzuki Jimny đang được giảm giá sâu đến gần 100 triệu. Ảnh: Hoàng Hiệp

Mẫu SUV cỡ A khác là Suzuki Fronx được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ ở 2 bản GL tiêu chuẩn (giá niêm yết 520 triệu đồng) và GLX Plus cao cấp nhất (giá niêm yết 649 triệu đồng), tương đương với mức giảm 30 triệu và 35 triệu đồng.

Honda CR-V giảm giá tiền mặt 80 triệu đồng

Honda CR-V các bản G và L 2WD được giảm trực tiếp 80 triệu đồng tiền mặt. Ảnh: Hoàng Hiệp

Theo thông tin từ hãng Honda, mẫu xe gầm cao cỡ C Honda CR-V được giảm 80 triệu đồng thông qua hình thức tặng tiền mặt cho hai phiên bản thuần xăng là G và L 2WD. Nhờ đó, giá Honda CR-V bản G giảm từ 1,029 tỷ đồng xuống còn 949 triệu đồng. Giá Honda CR-V L 2WD giảm từ 1,099 tỷ đồng xuống còn 1,019 tỷ đồng.

Giống như hầu hết các hãng xe phổ thông khác, Honda chỉ áp dụng ưu đãi trên cho xe có số VIN 2025.

Toyota Veloz Cross giảm đến 66 triệu đồng

Trong tháng 2, Toyota Việt Nam tiếp tục hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ cho một số mẫu xe phổ thông. Ưu đãi cao nhất là hai mẫu MPV Toyota Veloz Cross và Avanza Premio, đều được tặng 100% lệ phí trước bạ. Với mức hỗ trợ này, khách mua Toyota Veloz Cross trong tháng 2 được giảm 64-66 triệu đồng, đưa giá thực tế giảm còn 574-594 triệu đồng. Tương tự, giá bán thực tế của Avanza Premio xuống còn 502-538 triệu đồng.

Toyota Veloz Cross tiếp tục được giảm 100% lệ phí trước bạ trong tháng 2. Ảnh: TMV

Toyota Yaris Cross được hỗ trợ giảm 50% lệ phí trước bạ, tương đương 33-38 triệu đồng. Mức giảm này đưa giá bán thực tế các phiên bản Yaris Cross về mức 617-690 triệu đồng.

Trước đó, Toyota Việt Nam đã điều chỉnh giá bán lẻ hàng loạt mẫu xe hybrid khi chính sách ưu đãi về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với loại xe này chính thức có hiệu lực từ năm 2026. Theo đó, từ ngày 21/6, các phiên bản hybrid của Yaris Cross, Corolla Cross, Camry, Alphard được giảm 37-200 triệu đồng tùy từng mẫu xe.

