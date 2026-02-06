Nguyên nhân chính của hàng loạt chính sách ưu đãi giảm giá trong tháng 2 đến từ áp lực tồn kho xe VIN 2025 vẫn còn khá lớn tại nhiều đại lý, trong khi nguồn cung xe mới cho năm 2026, cả lắp ráp trong nước lẫn nhập khẩu, đang ở trạng thái dồi dào.

Trong bối cảnh cung vượt cầu buộc các hãng xe và hệ thống phân phối phải đẩy mạnh khuyến mại để giải phóng hàng, tối ưu dòng tiền trước kỳ nghỉ Tết.

Chính vì vậy, hàng loạt chương trình ưu đãi được triển khai đồng loạt, từ hỗ trợ lệ phí trước bạ cho đến giảm giá tiền mặt trực tiếp. Đáng chú ý, mức ưu đãi trải rộng ở hầu hết các phân khúc, từ xe cỡ A, B phổ thông cho tới SUV cỡ lớn và xe bán tải.

Ưu đãi 100% lệ phí trước bạ tiếp tục là "con át chủ bài"

Điểm nhấn lớn nhất của thị trường ô tô tháng 2/2026 vẫn là làn sóng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, hình thức khuyến mại được người mua đánh giá cao nhất vì giá trị quy đổi rõ ràng, tác động trực tiếp đến chi phí lăn bánh.

Toyota Veloz Cross đang được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: Ngô Minh

Toyota tiếp tục khẳng định vị thế ở phân khúc xe gia đình khi áp dụng ưu đãi 100% trước bạ cho bộ đôi MPV 7 chỗ Veloz Cross và Avanza Premio. Với mức giá hiện hành từ 558-598 triệu đồng đối với Avanza Premio và 638-660 triệu đồng với Veloz Cross, khách hàng có thể tiết kiệm khoảng 56-66 triệu đồng, chưa tính các gói quà tặng phụ kiện tại đại lý.

Mitsubishi cũng nhanh chóng nhập cuộc khi tung ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ cho Xpander AT VIN 2026 (khoảng 60 triệu đồng), toàn bộ các phiên bản Triton VIN 2026 (40-56 triệu đồng) và Attrage VIN 2025 (38-49 triệu đồng). Đây là động thái nhằm bảo vệ thị phần ở cả phân khúc MPV lẫn bán tải trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Ford không đứng ngoài cuộc chơi. Ngoại trừ phiên bản Ranger XL, các phiên bản còn lại như XLS, Stormtrak, Wildtrak, Raptor cùng mẫu xe thương mại Transit đều được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, ưu đãi này chủ yếu áp dụng cho xe VIN 2025, phản ánh rõ mục tiêu xả hàng tồn trước Tết.

Hầu hết các phiên bản của Ford Ranger VIN 2025 đều đang được hãng xe Mỹ hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: Ford Việt Nam

Với VinFast, lợi thế đến từ chính sách xuyên suốt cho xe điện. Toàn bộ dải sản phẩm từ VF 3, VF 5, VF 6 đến VF 9 tiếp tục được miễn 100% lệ phí trước bạ theo quy định, đồng thời hưởng ưu đãi sạc pin miễn phí đến hết năm 2027. Khi tính toán tổng chi phí sở hữu và vận hành, xe điện VinFast đang tạo ra khoảng cách đáng kể so với xe xăng cùng phân khúc.

Giảm giá tiền mặt lên tới hàng trăm triệu đồng

Song song với hỗ trợ thuế phí, nhiều hãng xe chọn phương án giảm thẳng vào giá bán để kích cầu nhanh. Hyundai là cái tên gây chú ý nhất khi mạnh tay giảm tới 220 triệu đồng cho mẫu SUV cỡ D Santa Fe, đưa giá thực tế về quanh mốc 850 triệu đồng.

Hyundai Santa Fe VIN 2025 đang được giảm giá lên tới 220 triệu đồng. Ảnh: Ngô Minh

Hyundai Accent và Stargazer cũng được áp dụng mức giảm sâu, lần lượt khoảng 64 triệu đồng và 96 triệu đồng, nhằm giữ thị phần trong phân khúc sedan cỡ B và MPV 7 chỗ giá rẻ vốn đang chịu áp lực lớn từ các đối thủ Nhật Bản.

Đáng chú ý, Subaru Forester đời cũ, chủ yếu VIN 2024 đang được xả kho với mức giảm gần 300 triệu đồng, đưa giá bán của mẫu xe SUV này về mức 800 triệu đồng.

Đây là cơ hội hiếm cho người dùng muốn sở hữu một mẫu SUV dẫn động 4 bánh toàn thời gian, nổi tiếng về an toàn và khả năng vận hành, dẫu vậy người dùng sẽ phải chấp nhận thua thiệt hai năm sản xuất và một đời nâng cấp so với phiên bản mới nhất.

Subaru Forester 2024 được ưu đãi sâu lên tới 300 triệu đồng nhưng người mua phải đổi đời xe và năm sản xuất. Ảnh: Ngô Minh

Với Honda, ưu đãi tiền mặt khoảng 80 triệu đồng chỉ áp dụng cho các phiên bản CR-V máy xăng L và G, dành cho xe VIN 2025. Động thái này nhằm dọn đường cho thế hệ mới, sau khi hãng đã chính thức ra mắt phiên bản CR-V hybrid 2026 ngay từ đầu tháng 2.

Xe hybrid tăng tốc trước Tết

Tháng 2/2026 cũng ghi nhận sự tăng tốc rõ rệt của phân khúc xe hybrid nhờ "đòn bẩy" chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt mới áp dụng cho dòng xe hybrid có hiệu lực từ 1/1/2026.

Toyota là hãng tiên phong điều chỉnh giá niêm yết cho loạt xe hybrid gồm Yaris Cross HEV, Corolla Cross HEV, Camry HEV TOP và Alphard HEV, với mức giảm từ 37 đến 200 triệu đồng. Nhờ đó, xe hybrid ngày càng trở thành lựa chọn thực tế, thay vì chỉ mang tính thử nghiệm như trước.

Dù không được hỗ trợ ưu đãi phí trước bạ nhưng các dòng xe hybrid tới đây sẽ có đợt điều chỉnh giá giảm nhờ hưởng thuế tiêu thụ đặc biệt mới. Ảnh: TMV

Với mặt bằng ưu đãi hiện tại, tháng 2/2026 được xem là thời điểm "vàng" để mua ô tô trước Tết Nguyên đán. Dù vậy, người tiêu dùng vẫn cần giữ sự tỉnh táo, so sánh kỹ giữa các phiên bản, đời xe và chính sách hậu mãi để tránh mua xe chỉ vì khuyến mại lớn. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, lợi thế rõ ràng đang nghiêng về phía khách hàng.