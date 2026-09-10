Tên lửa được phóng từ tàu ngầm. Ảnh: Shutterstock

Bước chuyển chiến lược dưới biển

Theo báo JPost, INS Drakon, tàu ngầm có công nghệ tiên tiến nhất của Israel đang trên đường từ Đức về nước và sẽ mở rộng năng lực tác chiến của Hải quân Israel trong nhiều năm tới.

Lực lượng tàu ngầm từ lâu đã được xem là binh chủng bí mật nhất của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), hoạt động cách xa tầm mắt công chúng và thậm chí cách rất xa bờ biển của nước này. Trong 3 thập niên qua, hạm đội này đã phát triển từ lớp Dolphin ban đầu thành các nền tảng Dolphin II lớn hơn, mạnh hơn và giờ đây là INS Drakon, tàu ngầm mới nhất được bàn giao.

INS Drakon là tàu ngầm thứ 6 của Israel và dự kiến sẽ cập cảng Haifa trong vài tuần tới. Tàu do Israel hợp tác cùng hãng đóng tàu Đức ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) chế tạo và được trang bị “những công nghệ tiên tiến, đổi mới, giúp đưa Israel lên vị trí hàng đầu về công nghệ quân sự toàn cầu, đồng thời tăng cường tính linh hoạt trong tác chiến của Hải quân Israel trong nhiều năm tới".

Nền tảng của hạm đội tàu ngầm Israel hình thành từ 3 tàu ngầm lớp Dolphin được bàn giao trong giai đoạn 1999 - 2000, gồm INS Dolphin, INS Leviathan và INS Tekumah. Được đóng tại Đức và tùy chỉnh theo yêu cầu của Israel, những tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel - điện này có thiết kế thân tàu nhỏ gọn, có hệ thống định vị bằng âm thanh hiện đại vào thời điểm đó và hệ thống ống phóng ngư lôi hỗn hợp.

Các tàu ngầm lớp Dolphin II là những trang thiết bị đơn lẻ đắt giá nhất do IDF vận hành. Tàu ngầm INS Tanin và INS Rahav lần lượt được đưa vào biên chế năm 2014 và năm 2016.

Tàu ngầm INS Drakon đánh dấu bước tiến đáng kể nhất trong dòng Dolphin II. Mặc dù chính thức được xếp vào lớp tàu ngầm Dolphin II, INS Drakon có những đặc điểm khác biệt rõ rệt.

Gắn bảng tên cho tàu ngầm Drakon. Ảnh: IDF

Điểm đặc biệt của tàu ngầm tiên tiến nhất của Israel

Theo các nguồn tin, tàu ngầm INS Drakon dài khoảng 73m, tức là dài hơn khoảng 4,5m so với các tàu ngầm Dolphin II trước đó.

Hãng TKMS xác nhận đây là một “phiên bản phát triển thêm” của lớp tàu ngầm này. Những bức ảnh được công bố trong lễ hạ thủy cho thấy thân tàu dài hơn và tháp chỉ huy được mở rộng đáng kể.

Mặc dù cả Israel, Đức và hãng TKMS đều chưa xác nhận, nhưng kích thước và hình dạng của tháp chỉ huy được mở rộng có thể cho thấy bên trong tàu ngầm có thêm không gian dành cho các hệ thống nhiệm vụ bổ sung, có thể là bệ phóng thẳng đứng (VLS), cảm biến tiên tiến, phương tiện không người lái dưới nước hoặc một thứ gì đó hoàn toàn khác.

Tuy nhiên, do mức độ bảo mật cao liên quan đến công nghệ và nền tảng này, cả Israel và Đức đều chưa công bố cấu hình chính xác cũng như bất kỳ loại tải trọng mới nào mà Drakon được trang bị.

Tàu ngầm INS Drakon được thiết kế để mở rộng năng lực hoạt động bí mật tầm xa của Israel, mang lại khả năng linh hoạt hơn trong thu thập tình báo và hỗ trợ các chiến dịch đặc biệt. Với khả năng phóng tên lửa từ bệ phóng thẳng đứng, INS Drakon có thể chứa tên lửa theo phương thẳng đứng, qua đó tăng tính linh hoạt về vũ khí của tàu ngầm và thậm chí có thể mang theo những loại tên lửa lớn hơn hoặc mới hơn, bên cạnh các loại ngư lôi và tên lửa truyền thống.

Hệ thống động cơ đẩy của tàu INS Drakon vẫn là động cơ diesel - điện kết hợp hệ thống đẩy không phụ thuộc không khí (AIP) sử dụng pin nhiên liệu, trong khi cách bố trí các ống phóng ngư lôi được cho không thay đổi. Tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm và 4 ống cỡ 650mm, có khả năng phóng tối đa 16 ngư lôi và 5 tên lửa.

Theo các nguồn tin, tàu ngầm Israel có năng lực tiên tiến hơn so với các tàu ngầm diesel - điện khác. INS Drakon được cho có khả năng triển khai ngư lôi hạng nặng, tên lửa chống hạm, thủy lôi và các thiết bị tác chiến đặc biệt.

Phần tháp chỉ huy được mở rộng cũng có thể chứa các hệ thống kỹ thuật mới như thiết bị tình báo, giám sát và trinh sát (ISR), hệ thống liên lạc và tác chiến điện tử, hoặc hệ thống triển khai phương tiện không người lái dưới nước và những loại tải trọng khác. Những năng lực như vậy phù hợp với các nhiệm vụ mà tàu ngầm Israel thường được cho phải thực hiện.

Theo những tuyên bố chính thức và các thông tin do Israel công bố trong nhiều năm qua, nhiệm vụ của các tàu ngầm của nước này là thu thập tình báo, tuần tra bí mật và hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm. Các tàu ngầm đã chứng minh khả năng hoạt động thầm lặng và bền bỉ của Israel trên khắp Địa Trung Hải, Biển Đỏ và thậm chí có thể xa hơn nữa.