Một quân nhân Mỹ sử dụng bộ điều khiển hệ thống máy bay không người lái cỡ nhỏ. Ảnh: US Army

Theo báo Wall Street Journal, lục quân đang dần giải thể một tiểu đoàn tấn công bằng UAV từng được thành lập tại châu Âu để đúc kết kinh nghiệm từ cuộc xung đột ở Ukraine. Động thái này diễn ra trong bối cảnh quyền Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, Tướng Christopher LaNeve thúc đẩy cách tiếp cận “trở về với những điều cơ bản” và đã vấp phải sự chỉ trích từ các chuyên gia quân sự.

Tiểu đoàn này được thành lập hồi tháng 1 với khoảng 600 binh sĩ thuộc Lữ đoàn Dù 173 nhằm thử nghiệm UAV và robot mặt đất đồng thời xây dựng các chiến thuật có thể áp dụng rộng rãi trong toàn quân. Việc thành lập đơn vị là kết quả từ những nỗ lực của cựu Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, Tướng Randy George cùng các quan chức cấp cao khác nhằm vận dụng những bài học kinh nghiệm từ tiền tuyến Ukraine.

Theo bài báo công bố hôm 19/8, đơn vị này sẽ tham gia một cuộc tập trận tại Đức trước khi trình bày các kết quả nghiên cứu với lãnh đạo lục quân. Sau đó, tiểu đoàn sẽ chấm dứt nhiệm vụ chuyên biệt về tấn công bằng UAV và trở lại vai trò truyền thống là một tiểu đoàn bộ binh dù.

Quyết định này đánh dấu sự thay đổi so với sáng kiến “chuyển đổi trong thực chiến” của tướng George, vốn nhằm đẩy nhanh quá trình thích ứng của quân đội bằng cách cho phép các đơn vị tiền tuyến thử nghiệm công nghệ mới và phát triển chiến thuật mới.

Các chuyên gia quân sự chỉ trích động thái trên, cảnh báo rằng việc thu hẹp quy mô đơn vị UAV trên có thể làm chậm nỗ lực của lục quân trong việc thích ứng với chiến trường đang ngày càng bị chi phối bởi UAV giá rẻ, tác chiến điện tử và các hệ thống robot.

“Ukraine về cơ bản đã tạo ra một cuộc cách mạng trong tác chiến cự ly gần”, chuyên gia quốc phòng Michael O’Hanlon nhận xét đồng thời cảnh báo những bước lùi trong nỗ lực hiện đại hóa UAV của lục quân Mỹ có thể dẫn đến rủi ro lớn.