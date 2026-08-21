Tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Ảnh: US Navy

Một quan chức Mỹ xác nhận với trang MS NOW hôm 20/8 rằng tàu USS Abraham Lincoln đang trở về San Diego. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cùng ngày cho biết tàu sân bay USS George Washington, vốn đóng tại Nhật Bản, đã đến Trung Đông vào 19/8.

Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh CENTCOM cho biết ông đã trực tiếp thông báo với các quân nhân trên tàu rằng “họ sắp được trở về nhà”.

Việc tàu USS Abraham Lincoln về nước là tin đáng mừng đối với gần 5.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ trên tàu, sau khi gia đình của các quân nhân bày tỏ lo ngại về sức khỏe và sự an toàn của người thân, đồng thời mô tả điều kiện sinh hoạt thiếu thốn trên tàu, bao gồm thiếu thực phẩm và những nhu yếu phẩm cơ bản như kem đánh răng, chất khử mùi và xà phòng.

Một số thành viên gia đình của những người trên tàu USS Abraham Lincoln đã trực tiếp đối chất với Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hung Cao cùng các lãnh đạo hải quân khác trong các cuộc họp trực tiếp và trực tuyến vào ngày 6/8. Họ bày tỏ lo ngại về sức khỏe tâm thần và tình trạng kiệt sức của các quân nhân, đồng thời cảnh báo những vấn đề này có thể dẫn đến các vụ tai nạn nguy hiểm.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln rời San Diego vào ngày 21/11/2025 và dự kiến ​​trở về vào tháng 5/2026. Con tàu này đã lập kỷ lục trong thời hiện đại về số ngày liên tục hoạt động trên biển, sau khi chỉ ghé cảng hai lần trong toàn bộ đợt triển khai. Nếu tàu dự định di chuyển thẳng về San Diego mà không ghé cảng nào trên đường về, nó sẽ cập cảng trong vòng ba tuần kể từ khi khởi hành.