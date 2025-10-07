Thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn giảm giá mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây, đặc biệt ở phân khúc xe gầm cao. Hàng loạt mẫu xe SUV và crossover từ phổ thông đến cao cấp đồng loạt được ưu đãi từ hàng chục triệu đến cả vài trăm triệu đồng.

Cuộc đua giảm giá không chỉ diễn ra ở dòng xe bán chậm hoặc sắp được nâng cấp mới mà ngay cả những mẫu bán chạy của các thương hiệu Nhật - Hàn. Không khí cạnh tranh khốc liệt khiến thị trường dịp cao điểm cuối năm trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Dưới đây là một số mẫu xe gầm cao đang được giảm giá sâu hơn 100 triệu đồng trong tháng 10:

Ba mẫu SUV của Subaru giảm cao nhất đến 500 triệu đồng

Trong nhiều tháng liền, Subaru liên tục duy trì mức ưu đãi từ 140-230 triệu đồng cho mẫu SUV chủ lực Forester. Bước sang tháng 10/2025, mức giảm giá bất ngờ tăng mạnh, cho thấy hãng đang tăng tốc kích cầu khi thị trường ô tô Việt Nam bước vào mùa sôi động cuối năm.

Subaru Forester đang được giảm giá mạnh để 'dọn kho' đón phiên bản mới. Ảnh: Subaru Việt Nam

Cụ thể, Subaru Forester bản 2.0 iL được hãng ưu đãi đến 140 triệu đồng, đưa giá bán của bản tiêu chuẩn này giảm xuống còn 829 triệu đồng.

Trong khi đó, bản tầm trung Forester 2.0 iL EyeSight được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ​ và 100% phí đăng ký xe (bao gồm tiền phí biển số) cùng nhiều quà tặng khác với tổng giá trị 240 triệu, đưa giá bán của bản này trong tháng 10 này 859 triệu đồng (mức niêm yết 1,099 tỷ đồng).

Còn Forester 2.0 iS EyeSight cao cấp nhất với quà tặng đặc biệt trị giá đến 308 triệu đồng, bao gồm hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ​ và 100% phí đăng ký xe (bao gồm tiền phí biển số)​ cùng một số quà tặng, dịch vụ khác. Nhờ đó, Subaru 2.0 iS EyeSight chỉ có xấp xỉ 900 triệu đồng.

Việc Subaru giảm giá "kịch sàn" cho Forester trong tháng 10 là điều dễ hiểu nhằm dọn kho đón thế hệ nâng cấp mới. Theo nguồn tin của VietNamNet, Subaru Forester 2025 sẽ được ra mắt khách hàng Việt Nam ngay trong cuối tháng 10 tới, nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản thay vì Thái Lan như trước đây.

Subaru Crosstrek có đợt giảm giá sâu nhất kể từ khi ra mắt thị trường Việt Nam tới nay. Ảnh: Hoàng Hiệp

Subaru Việt Nam cũng gia tăng chương trình giảm giá cho Crosstrek - mẫu SUV cỡ B+ nhập khẩu từ Nhật Bản với mức ưu đãi tới 239 triệu. Trước đó, Crosstrek thường xuyên được giảm giá tới 139 triệu đồng, nhưng đây là lần đầu tiên mẫu xe này được giảm giá tới hơn 200 triệu kể từ khi ra mắt khách Việt từ tháng 10/2024.

Cụ thể, bản Crosstrek 2.0 i-S EyeSight có giá niêm yết 1,098 tỷ đồng, được giảm 199 triệu đồng, còn 899 triệu đồng.

Trong khi đó, bản cao cấp hơn 2.0 i-S EyeSight e-Boxer (hybrid) giảm tới 239 triệu đồng, kéo giá bán từ 1,268 tỷ đồng xuống còn 1,029 tỷ đồng.

Mẫu xe đang được giảm giá "khủng" nhất của thương hiệu Subaru là mẫu Outback. Từ tháng 9, mẫu SUV cỡ trung này đang được nhà phân phối chính thức Motor Image Việt Nam (MIV) cùng các đại lý giảm sâu tới 500 triệu, đưa gía bán từ 2,099 tỷ đồng xuống còn 1,599 tỷ đồng.

Outback vẫn đang được giảm tới 500 triệu đồng trong tháng 10. Ảnh: Subaru Việt Nam

Với giá mới, Outback tiệm cận Hyundai Palisade (1,469-1,589 tỷ đồng), thậm chí chỉ cao hơn một chút so với các mẫu SUV cỡ D như Ford Everest Platinum (1,545 tỷ đồng) hay KIA Sorento Signature 2.2D AWD (1,469 triệu đồng)...

Hyundai Palisade và Santa Fe giảm giá đến 200 triệu đồng

Trong tháng 10, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công (HTV) tiếp tục đưa ra chương trình giảm giá mạnh cho nhiều mẫu xe chủ lực nhằm kích cầu. Trong đó, mẫu SUV 7 chỗ cỡ lớn Palisade nhận được ưu đãi cao nhất, lên tới 200 triệu đồng, đưa giá thực tế về khoảng từ 1,269-1,389 tỷ đồng.

Mẫu xe 7 chỗ ngồi khác cũng được giảm giá mạnh là Hyundai Santa Fe. Một số đại lý tại Hà Nội đang rao bán những chiếc Hyundai Santa Fe 2025 với giá giảm mạnh lên tới hơn 100-200 triệu đồng tuỳ phiên bản.

Hyundai Santa Fe vẫn tiếp tục được Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công giảm giá đến 200 triệu. Ảnh: HTV

Cụ thể, Santa Fe bản thấp nhất Exclusive còn 970 triệu đồng (giảm 100 triệu đồng), bản giữa Prestige còn 1,07-1,1 tỷ đồng (giảm 165-195 triệu đồng), bản cao nhất Santa Fe Turbo Calligraphy còn 1,175-1,2 tỷ đồng (giảm 165-190 triệu đồng), kèm theo nhiều quà tặng ưu đãi khác.

Ngoài các mẫu xe đang được giảm giá khủng hơn 100 triệu kể trên, trong tháng 10/2025, nhiều cái tên xe gầm cao khác như Mazda CX-8, CX-5; Skoda Kodiaq, Honda CR-V; Hyundai Tucson, hay bộ đôi Toyota Corolla Cross/Yaris Cross cũng đang được các hãng và đại lý giảm giá trực tiếp hoặc ưu đãi lệ phí trước bạ với giá trị từ vài chục đến gần 100 triệu đồng.

