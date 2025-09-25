Sáng 21/9, ông N.V.T (46 tuổi, trú tại xã Vân Bán, Phú Thọ) nhập viện tại Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị. Người bệnh có tiền sử tăng triglyceride máu nhưng không điều trị và thường xuyên uống khoảng 250 ml rượu mỗi ngày, ăn thực phẩm nhiều dầu mỡ.

Kết quả xét nghiệm cho thấy triglycerid: 182.1 mmol/L – cao gấp gần 80 lần mức bình thường; chụp cắt lớp vi tính phát hiện viêm tụy cấp độ D theo Balthaza, có ổ dịch đơn độc quanh tụy.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm tụy cấp do tăng Triglycerid, chỉ định lọc máu thay huyết tương khẩn cấp. Chỉ sau 2 giờ thay huyết tương, khoảng 500ml huyết tương trắng đục được loại bỏ, bệnh nhân đã đỡ đau bụng rõ rệt.

Hình ảnh huyết tương khi lọc máu. Ảnh: BVCC.

Đến sáng 22/9, bệnh nhân đỡ đau bụng, bụng mềm, không chướng, Triglycerid giảm xuống còn 18,36 mmol/L.

‍Theo Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Thanh Thủy - Phó trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Thận nhân tạo, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, người bệnh có mỡ máu cao cần điều trị thuốc theo chỉ định, duy trì chế độ ăn khoa học, hạn chế rượu bia và thực phẩm nhiều dầu mỡ.

Viêm tụy cấp do tăng mỡ máu gặp khoảng 30-35% trong tổng số bệnh nhân viêm tụy cấp nhập viện. Với mức triglyceride >5.6 mmol/L bệnh nhân có nguy cơ bị viêm tụy cấp, nếu triglyceride >11.3 mmol/L nguy cơ mắc viêm tụy cấp là 5%, tỷ lệ này tăng lên 10-20% khi mức triglyceride > 22.6 mmol/L.

Bệnh nhân đang được theo dõi tại phòng bệnh. Ảnh: BVCC.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng viêm tụy cấp do tăng mỡ máu thường nặng hơn và đe dọa tính mạng bệnh nhân hơn so với các nguyên nhân khác. Nếu mỡ máu của bệnh nhân không được điều trị thì nguy cơ viêm tụy cấp tái phát và tiếp đó sẽ dẫn đến viêm tụy mạn gây suy cả tuyến tụy nội tiết và ngoại tiết.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, bệnh nhân bị bệnh rối loạn chuyển hóa lipid máu nên đến khám và điều trị mỡ máu duy trì kiểm soát mỡ máu bằng chế độ ăn, cân nặng và sử dụng thuốc.

