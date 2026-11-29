Một trận lốc xoáy vừa xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk làm hư hỏng 6 căn nhà và ảnh hưởng đến nhiều lồng bè nuôi thủy sản ở vịnh Xuân Đài.

XEM VIDEO. (Nguồn: Người dân cung cấp)

Tối 29/11, UBND phường Xuân Đài cho biết một trận lốc xoáy vừa xảy ra trên địa bàn, gây thiệt hại nhiều nhà cửa và lồng bè nuôi thủy sản của người dân. Sự việc xảy ra vào khoảng 16h50 cùng ngày.

Thống kê ban đầu, có 6 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 3 căn bị tốc mái che phía trước. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Ngoài ra, lốc xoáy cũng ảnh hưởng đến một số lồng, bè nuôi trồng thủy sản của người dân trên vịnh Xuân Đài. Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp rà soát, kiểm tra mức độ thiệt hại.

Một căn nhà bị tốc mái. Ảnh: TQ

Ngay sau trận lốc xoáy, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân hỗ trợ các hộ dân dọn dẹp, khắc phục nhà cửa. Đối với 2 hộ bị ảnh hưởng nặng nhất, địa phương đã tổ chức di dời người và tài sản đến nơi an toàn trong tối cùng ngày.

UBND phường Xuân Đài cũng dự kiến thành lập đoàn thẩm định vào sáng 30/11 để kiểm tra, đánh giá cụ thể thiệt hại, làm cơ sở xem xét phương án hỗ trợ người dân theo quy định.