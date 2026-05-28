Giải bóng chuyền nữ AVC Cup 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 14/6 tại Candon, Philippines. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào giải đấu năm nay với tư cách ĐKVĐ và đang hướng tới mục tiêu lịch sử: lần thứ tư liên tiếp đăng quang tại sân chơi châu lục.

Theo kết quả bốc thăm, Thanh Thúy và các đồng đội nằm ở bảng B cùng với Kazakhstan, Iran, Indonesia, Hồng Kông (Trung Quốc), Lebanon. Trong khi đó bảng A có Philippines, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Australia, Uzbekistan.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng từ 1 đến 6 ở mỗi bảng đấu, hai đội nhất nhì bảng vào bán kết. Tất cả các đội đều tiếp tục thi đấu phân hạng sau khi kết thúc vòng bảng.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là ĐKVĐ giải đấu. Ảnh: S.N

Với thể thức mới này, AVC Cup 2026 được dự đoán khốc liệt hơn rất nhiều bởi mọi trận đấu ở vòng bảng đều mang ý nghĩa quan trọng. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ra quân gặp Lebanon ngày 6/6.

Đáng chú ý, các trận đấu vòng bảng của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đều thi đấu vào lúc 9h địa phương (8h giờ Việt Nam). Đây là lần đầu tiên tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải thi đấu vào giờ "lạ" như vậy ở giải châu Á.

Một thành viên BHL tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho biết, với giờ thi đấu sớm, các VĐV phải dậy từ 6h sáng và thậm chí là sớm hơn để ăn sáng, họp bàn chiến thuật, di chuyển, khởi động...

Trước AVC Cup 2026, các tuyển thủ Việt Nam vừa trải qua chuỗi giải đấu liên tục gồm cúp Hoa Lư, vòng 1 giải VĐQG, cúp Hùng Vương và gần nhất là cúp VTV9 Bình Điền nên duy trì được cảm giác thi đấu tốt. Dù vậy, sau khi hội quân và có những buổi tập đầu tiên, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn phải theo dõi, đánh giá kỹ từng VĐV nhằm có sự điều chỉnh kịp thời.

Hiện tại, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đang tập luyện rất tích cực chuẩn bị cho AVC Cup 2026. Thanh Thúy và các đồng đội quyết tâm đi vào lịch sử với lần thứ 4 vô địch giải đấu châu lục này.