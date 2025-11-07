Nhìn lại chặng đường 95 năm hình thành và phát triển, bà Hoài nhấn mạnh Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã không ngừng được củng cố và lớn mạnh, ngày càng khẳng định rõ vai trò, vị thế quan trọng trong hệ thống chính trị và đời sống nhân dân.

“Là người kế nhiệm, với vai trò, trách nhiệm là người đứng đầu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tôi xin bày tỏ sự tri ân sâu sắc, lời cảm ơn chân thành đến các vị Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiền nhiệm, các thế hệ lãnh đạo và cán bộ Mặt trận đã tạo nên bề dày truyền thống, xây dựng nền tảng vững chắc cho công tác Mặt trận”, bà Bùi Thị Minh Hoài chia sẻ.

Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng người kế nhiệm. Ảnh: Tuấn Ninh

Bà cũng nhắc đến nhiều dấu ấn đổi mới trong công tác mặt trận thời gian qua. Nổi bật là Mặt trận đã thực hiện tốt vai trò lắng nghe, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân; tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đoàn kết, gắn bó với đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài.

Mặt trận đã kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đồng hành cùng Đảng, Nhà nước giúp đỡ người nghèo, cứu trợ thiên tai, phòng chống dịch bệnh, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững...

Ngoài ra, Mặt trận cũng tiến hành sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của các ban, bộ, ngành Trung ương.

“Tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết sức mình, cùng Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của khối Mặt trận và đoàn thể, góp phần thiết thực vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục khẳng định rõ nét hơn vai trò và vị thế của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, lãnh đạo thực hiện toàn diện chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam”, tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cam kết.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi các tầng lớp nhân dân, đồng bào ở nước ngoài tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên chủ trì, phát động; chung sức, đồng lòng cùng hệ thống chính trị đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Luôn nhớ về MTTQ Việt Nam

Chia sẻ trước khi rời công tác tại Mặt trận, ông Đỗ Văn Chiến, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng: Với bản lĩnh, trình độ, trí tuệ, kinh nghiệm, bà Bùi Thị Minh Hoài sẽ toàn tâm, toàn ý hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao, góp phần quan trọng củng cố, phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để Đảng vững mạnh, đất nước ta trường tồn, nhân dân vạn đại ấm no, hạnh phúc.

“Do yêu cầu của công tác cán bộ, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã phân công, chỉ định tôi giữ chức vụ Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội, đồng thời giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội. Đây là vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề, tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mới được giao”, ông Chiến nói và mong nhận được sự động viên, giúp đỡ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Đỗ Văn Chiến, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội. Ảnh: Tuấn Ninh

“Với quãng thời gian không dài 4 năm 7 tháng, xuyên qua hai nhiệm kỳ được gắn bó với MTTQ Việt Nam, trong học tập và công tác đã để lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm sâu sắc không bao giờ quên”, ông Chiến chia sẻ.

“Tôi nhận được tình cảm yêu quý của mọi người nhưng cũng có một số việc tôi rất thẳng thắn, phê bình rất gay gắt, nhưng sự thực tôi không có thành kiến với bất cứ ai. Bản thân tôi cũng vì nhiệm vụ chung", ông Chiến bộc bạch.

Bày tỏ sự xúc động, lưu luyến khi rời xa mái nhà Mặt trận, ông Đỗ Văn Chiến chia sẻ: “Cơ quan mới cũng sẽ có nhiều đồng chí, nhiều bạn bè tốt nhưng chắc chắn, tôi sẽ luôn nhớ về MTTQ Việt Nam, nhớ về 46 Tràng Thi, nhớ về các cụ, các vị, các đồng chí với tất cả tình cảm trân trọng đầy thân mến".

Kết thúc phát biểu, ông Chiến chúc MTTQ Việt Nam 6 nội dung: “Kỷ nguyên mới, tư duy mới, tầm nhìn mới, cách làm mới, quyết tâm mới, thành công mới”.