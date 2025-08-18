Nhờ những thành phần trên, ăn rau muống thường xuyên (ở dạng nấu chín) có thể tăng cường miễn dịch, cải thiện sức khỏe mắt, làm đẹp da và hỗ trợ xương chắc khỏe.

- Chất chống oxy hóa: Beta-caroten, lutein bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do, giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính.

- Khoáng chất thiết yếu: Rau muống chứa canxi, magie, kali - những chất cần thiết cho xương và cơ bắp khỏe mạnh.

- Vitamin A, C, K: Hỗ trợ hệ miễn dịch, tốt cho thị lực và giúp quá trình đông máu diễn ra bình thường.

Theo Health OK Global, rau muống được đánh giá là thực phẩm giàu dinh dưỡng, mang lại lợi ích cho cơ thể:

Nguy cơ khi ăn rau muống sống

Mặc dù giàu dinh dưỡng, rau muống sống tiềm ẩn không ít rủi ro cho sức khỏe. Những nguy cơ phổ biến gồm:

- Nhiễm ký sinh trùng: Rau muống nước thường mọc ở ao hồ, sông rạch - môi trường dễ nhiễm ký sinh trùng, đặc biệt là sán lá. Nếu ăn phải, người bệnh có thể gặp các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, sốt, thậm chí tắc ruột trong trường hợp nặng.

- Vi khuẩn gây bệnh: Nếu rau trồng trong nguồn nước bẩn có thể chứa vi khuẩn nguy hiểm như E. coli hoặc Salmonella, gây ngộ độc thực phẩm với triệu chứng tiêu chảy, nôn ói, mất nước.

- Kim loại nặng: Rau muống có khả năng hấp thụ kim loại nặng như chì, thủy ngân từ môi trường ô nhiễm. Ăn rau bị nhiễm chất gây hại lâu dài có thể dẫn đến ngộ độc, tổn thương thần kinh, ảnh hưởng gan và thận.

- Hàm lượng oxalate: Theo NDTV, giống như cải bó xôi, rau muống chứa oxalate - chất có thể giảm hấp thu canxi và tăng nguy cơ hình thành sỏi thận nếu ăn nhiều.

Những rủi ro này cho thấy việc ăn rau muống sống không phải lựa chọn an toàn.