Do nghi ngờ vợ cũ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, Nguyễn Quý Hoan đuổi theo ô tô do người này điều khiển, dùng búa đập vỡ kính xe rồi dùng dao đâm, chém nạn nhân tử vong.

Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã tạm giữ Nguyễn Quý Hoan (47 tuổi, trú phường Bồ Đề) để điều tra về hành vi giết người.

Tại cơ quan công an, Hoan khai nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc nghi vợ cũ là chị H. có quan hệ tình cảm với anh Đ. từ tháng 7/2026. Dù đã ly hôn, Hoan cho biết vẫn còn tình cảm với chị H.

Theo lời khai ban đầu, chiều 20/10, Hoan đến một quán nước trên phố Bắc Cầu ngồi chờ vợ cũ. Khoảng 17h, phát hiện ô tô mang biển số 15K-616.XX đi qua, Hoan nghi người lái xe là anh Đ., đang trên đường đến gặp chị H.

Hoan lập tức điều khiển xe máy đuổi theo. Đến đầu ngõ 220 phố Bắc Cầu, người này vượt lên, nhìn qua cửa kính bên lái và xác định người trong ô tô là anh Đ.

Hoan dừng xe máy trước đầu ô tô, đến cửa bên lái giật tay nắm nhưng không mở được do cửa đã khóa.

Dùng búa đập kính, cầm dao quay lại tìm nạn nhân

Không mở được cửa xe, Hoan quay lại xe máy, mở cốp lấy chiếc búa đã chuẩn bị sẵn rồi liên tiếp đập vào kính cửa bên lái khiến kính vỡ.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Theo lời khai, anh Đ. giằng được chiếc búa từ tay Hoan và nói: “Hoan ơi, mày làm thế là mày chết rồi”. Sau đó, Hoan dùng tay trái đấm hai cái vào miệng anh Đ. rồi lên xe máy rời đi.

Tuy nhiên, khi đi được khoảng 200-300 m, đến khu vực một cửa hàng bán thịt lợn, Hoan nhìn thấy con dao đặt trên bàn. Bực tức vì cho rằng anh Đ. có quan hệ tình cảm với vợ cũ, Hoan dừng xe, lấy dao rồi quay lại tìm nạn nhân.

Khi phát hiện anh Đ. đang định quay đầu ô tô, Hoan dừng xe máy cạnh cửa bên lái, dùng dao đâm, chém nạn nhân nhiều nhát khiến anh Đ. tử vong.

Sau khi gây án, Hoan để lại dao trong ô tô của nạn nhân rồi điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

Đến 22h cùng ngày, sau khi được vận động, Hoan đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đầu thú.

Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.