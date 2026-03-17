Trong khi thị trường smartphone toàn cầu đang hướng sự chú ý đến các thiết bị gập như iPhone Fold, một thông tin rò rỉ khác lại gây chú ý theo cách hoàn toàn khác: dung lượng pin cực lớn. Theo nhiều nguồn tin trong ngành, Huawei có thể sắp ra mắt một chiếc điện thoại tầm trung mới mang tên Enjoy 90 Pro Max và điểm nổi bật nhất của thiết bị này chính là viên pin lên tới 8.500 mAh.

Huawei có thể sắp ra mắt một chiếc điện thoại tầm trung mới mang tên Enjoy 90 Pro Max với pin "khủng". Ảnh: Huawei

Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là một trong những smartphone có dung lượng pin lớn nhất từng được trang bị trên một thiết bị thương mại, đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong chiến lược sản phẩm của Huawei.

Huawei vẫn trụ vững dù chịu lệnh trừng phạt

Trong nhiều năm qua, Chính phủ Mỹ đã áp đặt hàng loạt biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn Huawei tiếp cận các công nghệ quan trọng, đặc biệt là chip di động cao cấp. Những lệnh trừng phạt này đã khiến hãng gần như biến mất khỏi thị trường Mỹ và nhiều khu vực phương Tây.

Tuy vậy, tại châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, Huawei vẫn duy trì vị thế rất mạnh. Công ty tiếp tục phát triển và bán ra nhiều dòng smartphone khác nhau, từ cao cấp đến tầm trung.

Ở phân khúc cao cấp, những người hâm mộ thương hiệu này thường tìm đến các mẫu máy nổi bật về nhiếp ảnh như Huawei Pura 80 Ultra, vốn được biết đến với hệ thống camera mạnh mẽ và thiết kế độc đáo.

Nhưng Huawei không chỉ tập trung vào flagship. Dòng smartphone phổ thông Huawei Enjoy cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì doanh số của hãng tại thị trường nội địa.

Enjoy 90 Pro Max: pin 8.500 mAh gây chú ý

Theo các rò rỉ mới, Huawei có thể giới thiệu Huawei Enjoy 90 Pro Max vào ngày 23/3. Điểm đáng chú ý nhất của thiết bị này là viên pin dung lượng lên tới 8.500 mAh, cao hơn đáng kể so với hầu hết smartphone hiện nay.

Nếu so sánh, mẫu Huawei Enjoy 80 ra mắt năm ngoái chỉ sở hữu pin 6.620 mAh. Vì vậy, con số 8.500 mAh sẽ là bước nhảy vọt đáng kể, hứa hẹn mang lại thời lượng sử dụng rất dài, có thể kéo dài tới hai ngày hoặc hơn trong điều kiện sử dụng thông thường.

Ngoài pin lớn, thiết bị còn được cho là sẽ sở hữu màn hình OLED phẳng kích thước 6,84 inch. Việc sử dụng màn hình hoàn toàn phẳng có thể là tin vui với những người không thích các màn hình cong vốn từng phổ biến trên nhiều smartphone cao cấp.

Về phần cứng, Huawei nhiều khả năng sẽ trang bị một con chip thuộc dòng Kirin 8 series do hãng tự phát triển. Điều này phần lớn xuất phát từ các lệnh hạn chế của Mỹ, khiến Huawei không thể sử dụng các vi xử lý cao cấp của Qualcomm như dòng Snapdragon mới nhất.

Do đó, xét về hiệu năng đo bằng benchmark, Enjoy 90 Pro Max có thể không mạnh bằng những thiết bị Galaxy cao cấp của Samsung. Tuy nhiên, trong sử dụng hằng ngày như lướt web, xem video hay sử dụng mạng xã hội, thiết bị vẫn được kỳ vọng mang lại trải nghiệm mượt mà.

Theo các tin đồn, máy có thể đi kèm 8GB RAM cùng bộ nhớ trong tối đa 512GB, mức khá cao đối với một thiết bị không thuộc phân khúc flagship.

Enjoy 90 Plus: phiên bản giá rẻ hơn

Bên cạnh Pro Max, Huawei được cho là còn chuẩn bị một phiên bản khác mang tên Huawei Enjoy 90 Plus. Đây sẽ là lựa chọn có giá dễ tiếp cận hơn trong cùng dòng sản phẩm.

Enjoy 90 Plus được cho là sẽ có thiết kế cụm camera vuông ở mặt lưng. Ảnh: Huawei

Khác với Pro Max sử dụng cụm camera hình tròn, phiên bản Plus được cho là sẽ có thiết kế cụm camera vuông ở mặt lưng. Thiết bị dự kiến trang bị màn hình LCD kích thước 6,7 inch cùng viên pin 6.620 mAh, tương đương thế hệ trước.

Dù thông số thấp hơn, mức giá dự kiến của Enjoy 90 Plus cũng được cho là sẽ hấp dẫn hơn, giúp Huawei tiếp cận nhóm người dùng phổ thông.

Chiến lược pin lớn có thể trở thành lợi thế

Trong bối cảnh nhiều hãng smartphone đang chạy đua về camera, AI và thiết kế gập, Huawei dường như chọn một hướng đi khác cho dòng Enjoy: tập trung vào thời lượng pin cực dài.

Nếu những thông tin rò rỉ về Huawei Enjoy 90 Pro Max trở thành sự thật, thiết bị này có thể trở thành một trong những smartphone pin “trâu” nhất trên thị trường năm 2026.

Điều đó cũng cho thấy Huawei vẫn đang tìm cách tạo ra sự khác biệt trong ngành công nghiệp smartphone, bất chấp những hạn chế công nghệ và áp lực địa chính trị mà hãng phải đối mặt trong nhiều năm qua.

(Theo PhoneArena, Gizmochina)