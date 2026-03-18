Dù Xiaomi vừa chính thức đưa dòng Xiaomi 17 ra thị trường quốc tế, những thông tin về thế hệ flagship tiếp theo đã bắt đầu xuất hiện dày đặc.

Trước đó, giới công nghệ đã biết đến một số chi tiết về màn hình của dòng Xiaomi 18, camera của bản tiêu chuẩn, cũng như thiết kế viền của phiên bản Pro Max. Và giờ đây, những thông tin đầu tiên về Xiaomi 18 Pro đang dần lộ diện, hứa hẹn một bước tiến lớn về cả pin lẫn khả năng nhiếp ảnh.

Xiaomi 18 Pro được trang bị pin 7.000 mAh.

Pin 7.000 mAh: Bước nhảy vọt làm lu mờ các “ông lớn”

Theo nguồn tin từ leaker nổi tiếng Digital Chat Station, Xiaomi 18 Pro có thể được trang bị viên pin dung lượng tối thiểu lên tới 7.000 mAh. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là một nâng cấp cực kỳ ấn tượng so với mức 6.300 mAh trên thế hệ Xiaomi 17 Pro.

Trong bối cảnh nhiều hãng smartphone cao cấp vẫn loanh quanh với dung lượng pin mức 5.000 mAh, bước tiến của Xiaomi cho thấy tham vọng rõ rệt trong việc kéo dài thời lượng sử dụng, một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với người dùng hiện đại.

Không chỉ dừng lại ở dung lượng, Xiaomi 18 Pro còn được cho là sẽ hỗ trợ “sạc không dây đầy đủ”, một cách mô tả chưa cụ thể, nhưng nhiều khả năng ám chỉ tốc độ sạc không dây nhanh hơn mức 50W hiện tại trên Xiaomi 17 Pro.

Bảo mật và độ bền được nâng cấp

Ngoài pin và sạc, Xiaomi 18 Pro cũng được cho là sẽ trang bị cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình, công nghệ vốn được đánh giá cao về độ chính xác và tốc độ, vượt trội so với cảm biến quang học truyền thống.

Đáng chú ý hơn, thiết bị này có thể đạt chuẩn kháng nước và bụi “toàn diện”, nhiều khả năng là IP69, cao hơn so với chuẩn IP68 trên thế hệ trước.

Nếu điều này trở thành sự thật, Xiaomi 18 Pro sẽ ngang hàng với các đối thủ cao cấp như OnePlus 15 về khả năng chống chịu môi trường khắc nghiệt.

Camera 200MP kép: Tham vọng dẫn đầu nhiếp ảnh di động

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của Xiaomi 18 Pro nằm ở hệ thống camera. Theo các tin đồn trước đó được củng cố lại, thiết bị có thể sở hữu tới hai cảm biến 200MP, một cho camera chính và một cho ống kính tele tiềm vọng.

Nếu được hiện thực hóa, đây sẽ là cấu hình cực kỳ hiếm trên thị trường, đưa Xiaomi tiến xa hơn trong cuộc đua megapixel, vốn đang ngày càng trở nên cạnh tranh. Máy cũng được cho là sẽ tiếp tục sử dụng màn hình phụ ở mặt lưng, một đặc điểm độc đáo từng xuất hiện trên dòng Xiaomi 17 Pro.

Về hiệu năng, Xiaomi 18 Pro dự kiến sẽ sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 – thế hệ vi xử lý cao cấp mới nhất, hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội cho cả tác vụ hàng ngày lẫn các ứng dụng AI ngày càng phổ biến.

Dù thông số kỹ thuật không phải là tất cả, nhưng rõ ràng Xiaomi đang đẩy mạnh chiến lược “vượt chuẩn” về phần cứng. Với viên pin có thể lớn hơn cả phiên bản Pro Max của iPhone 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro đang đặt áp lực lớn lên Apple.

Trong khi đó, Samsung cũng được cho là sẽ không có nâng cấp đáng kể về pin trên dòng Galaxy S27 Ultra. Điều này có thể khiến hai “ông lớn” smartphone bị bỏ lại phía sau, ít nhất là trên phương diện thông số phần cứng.

Khi người dùng mong chờ sự “liều lĩnh” hơn

Trong nhiều năm qua, các hãng smartphone Trung Quốc đã liên tục vượt lên về mặt công nghệ, từ sạc nhanh, pin dung lượng lớn cho đến camera độ phân giải siêu cao. Ngược lại, Apple và Samsung lại tỏ ra thận trọng hơn, tập trung vào tối ưu hóa và trải nghiệm ổn định.

Các thiết bị như iPhone 17 Pro hay Galaxy S26 Ultra chắc chắn là những sản phẩm xuất sắc, nhưng cũng chính sự an toàn đó đôi khi khiến thị trường thiếu đi những bước đột phá thực sự.

Viễn cảnh về những chiếc smartphone “quá mạnh”, sở hữu cấu hình táo bạo và khác biệt vẫn luôn là điều khiến giới công nghệ háo hức. Và nếu Xiaomi 18 Pro thực sự mang đến những nâng cấp như tin đồn, nó không chỉ là một thiết bị cao cấp, mà còn là lời thách thức trực tiếp với toàn bộ ngành công nghiệp.

(Theo PhoneArena, Android Headlines)