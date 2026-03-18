Khi Samsung ra mắt Galaxy S26 Ultra, nhiều người kỳ vọng đây sẽ là bước nhảy vọt lớn của dòng Galaxy cao cấp. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn trái ngược. So với thế hệ trước, mẫu flagship mới chỉ nhận được rất ít nâng cấp đáng kể. Trong số những thay đổi hiếm hoi, tính năng “privacy display”, màn hình bảo mật chống nhìn trộm, được quảng bá như điểm nhấn lớn nhất.

Cửa sổ bật chế độ màn hình bảo mật trên Galaxy S26 Ultra. Ảnh: PhoneArena

Về lý thuyết, công nghệ này cho phép người dùng xem nội dung trên điện thoại mà người đứng bên cạnh hoặc nhìn từ góc nghiêng không thể nhìn thấy rõ màn hình. Đây là một tính năng hấp dẫn trong thời đại quyền riêng tư ngày càng được chú trọng. Tuy nhiên, sau khi sản phẩm đến tay người dùng, nhiều phản hồi cho thấy công nghệ này không hoàn hảo như quảng cáo. Tranh cãi lớn nhất xoay quanh việc màn hình của máy dường như bị giảm độ sáng và ảnh hưởng đến chất lượng hiển thị.

Trước làn sóng phàn nàn ngày càng tăng, Samsung cuối cùng cũng đã đưa ra phản hồi chính thức.

Samsung: “Ảnh hưởng không đáng kể”

Ngay từ khi mở hộp chiếc Galaxy S26 Ultra, hầu hết người dùng đều thử nghiệm ngay tính năng privacy display. Nhưng thay vì gây ấn tượng, nhiều người nhanh chóng nhận ra rằng khi kích hoạt chế độ này, màn hình dường như tối hơn so với bình thường.

Sau một thời gian im lặng, Samsung đã lên tiếng giải thích. Theo hãng, trong một số trường hợp người dùng có thể nhận thấy “một vài biến đổi nhỏ về độ sáng” khi cầm điện thoại ở những góc nhất định, đặc biệt khi bật tính năng bảo mật và đặt độ sáng ở mức tối đa. Tuy vậy, Samsung khẳng định tác động này trong quá trình sử dụng thực tế là “không đáng kể”.

Nói theo cách dễ hiểu hơn: nếu đặt Galaxy S25 Ultra và Galaxy S26 Ultra cạnh nhau, cùng bật độ sáng tối đa, người dùng có thể thấy màn hình của S26 Ultra trông tối hơn khi kích hoạt privacy display.

Tuy nhiên, theo Samsung, khi sử dụng ở mức độ sáng thấp hơn, sự khác biệt này sẽ không quá rõ ràng.

Về mặt kỹ thuật, lời giải thích này không sai. Nhưng nhiều người cho rằng việc gọi tác động này là “không đáng kể” nghe có vẻ chưa thật sự thuyết phục.

Người dùng phản ứng: Chất lượng hiển thị bị ảnh hưởng

Trên các diễn đàn công nghệ và cộng đồng người dùng, hàng loạt bài đăng đã xuất hiện, cho rằng tính năng mới không chỉ làm giảm độ sáng mà còn ảnh hưởng đến chất lượng hiển thị tổng thể của màn hình.

Một người dùng chuyển từ Galaxy S23 Ultra sang S26 Ultra đã chia sẻ trên diễn đàn Samsung Community rằng văn bản hiển thị trên điện thoại mới trông bị “làm sắc nét quá mức” và giống như có độ phân giải thấp hơn. Theo người này, màn hình của máy mang cảm giác “đã được xử lý kỹ thuật số” thay vì hiển thị tự nhiên, ngay cả khi tắt chế độ privacy display.

Màn hình Galaxy S25 Ultra (bên trái) đặt cạnh Galaxy S26 Ultra khi nhìn ở góc nghiêng. Ảnh: Future

Một bài đăng khác trên Reddit cũng gây chú ý khi người dùng đăng tải hình ảnh so sánh màn hình giữa S23 Ultra và S26 Ultra. Nếu các hình ảnh đó thực sự đúng như những gì người đăng khẳng định, nội dung hiển thị trên S26 Ultra trông hơi mờ hoặc thiếu sắc nét.

Tuy nhiên, vẫn có khả năng sự khác biệt này chỉ là hiệu ứng – một hiện tượng quang học thường xuất hiện khi chụp ảnh màn hình bằng camera ở các góc nhất định. Hiệu ứng này có thể khiến hình ảnh trông kém sắc nét hơn so với thực tế.

Dù vậy, vấn đề vẫn không thể bị bỏ qua, bởi nhiều người dùng khác cũng báo cáo trải nghiệm tương tự.

Các chuyên gia công nghệ cũng lên tiếng

Không chỉ người dùng phổ thông, một số nguồn tin rò rỉ và chuyên gia công nghệ nổi tiếng cũng cho biết họ nhận thấy sự khác biệt giữa màn hình của S26 Ultra và các thế hệ trước.

Hai tipster nổi tiếng là Tarun Vats và Ice Universe đã chia sẻ trên mạng xã hội X rằng họ nhận thấy chất lượng hiển thị của mẫu Ultra mới không thực sự tốt hơn, thậm chí có dấu hiệu kém hơn so với phiên bản tiền nhiệm.

Tarun Vats còn cho biết sau khi sử dụng điện thoại trong một thời gian, mắt của anh bắt đầu cảm thấy hơi mỏi và khó chịu nhẹ. Điều đáng chú ý đây cũng là vấn đề được nhiều người dùng khác đề cập trên các diễn đàn công nghệ.

Ngay cả những nhà sáng tạo nội dung công nghệ lớn trên YouTube như Marques Brownlee (MKBHD) và Arun Maini (Mrwhosetheboss) cũng đã đưa ra những nhận xét khá thẳng thắn về màn hình của S26 Ultra trong các video đánh giá của họ. Cả hai đều cho rằng Samsung có thể đã đánh đổi một phần chất lượng hiển thị để triển khai công nghệ bảo mật mới.

Không phải ai cũng gặp vấn đề

Dù vậy, câu chuyện không hoàn toàn tiêu cực. Bên cạnh các báo cáo về lỗi hiển thị, cũng có rất nhiều người dùng cho biết họ không gặp bất kỳ vấn đề nào với màn hình của S26 Ultra.

Thậm chí trong một số bài thử nghiệm độc lập, màn hình của thiết bị vẫn được đánh giá là rất xuất sắc, với độ sáng cao, màu sắc chính xác và độ tương phản mạnh mẽ, những yếu tố vốn là thế mạnh truyền thống của Samsung.

Galaxy S25 Ultra (bên trái) và Galaxy S26 Ultra ở bên phải. Độ sáng được đặt ở mức dưới một nửa. Ở mức này, S26 Ultra có thể sáng hơn ở góc nhìn nghiêng. (Nguồn ảnh: Lance Ulanoff / Future)

Điều này khiến việc đưa ra kết luận chung trở nên khó khăn. Có thể vấn đề chỉ xuất hiện trong một số điều kiện nhất định, hoặc đơn giản là mỗi người có mức độ nhạy cảm khác nhau đối với những thay đổi nhỏ trong hiển thị.

Ở thời điểm hiện tại, có lẽ cách hợp lý nhất để nhìn nhận tranh cãi này là xem nó như một công nghệ “không phù hợp với tất cả mọi người”.

Với một số người, privacy display là tính năng cực kỳ hữu ích, đặc biệt khi sử dụng điện thoại ở nơi công cộng như tàu điện, quán cà phê hoặc văn phòng. Nhưng với những người khác, bất kỳ thay đổi nhỏ nào về độ sáng hay độ rõ của màn hình cũng có thể gây khó chịu.

Tình huống này có phần giống với trải nghiệm xem video 3D. Một số người có thể xem 3D hàng giờ mà không gặp vấn đề gì, trong khi những người khác lại cảm thấy chóng mặt hoặc buồn nôn chỉ sau vài phút.

Với Galaxy S26 Ultra, có vẻ công nghệ privacy display cũng đang tạo ra sự chia rẽ tương tự. Và trong khi Samsung cho rằng tác động của nó là “không đáng kể”, cuộc tranh luận trong cộng đồng người dùng có lẽ vẫn chưa sớm kết thúc.

(Theo PhoneArena, TechRadar)