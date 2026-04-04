LG Electronics vừa yêu cầu toàn bộ giám đốc làm việc tại Hàn Quốc tham gia chương trình chuyển đổi trí tuệ nhân tạo (AI) kéo dài hai ngày.

Khóa đào tạo diễn ra tại cơ sở Digital Park ở tỉnh Gyeonggi, đánh dấu bước tiến quyết liệt trong nỗ lực tích hợp AI vào mọi hoạt động của tập đoàn.

Trong các phiên học bắt buộc diễn ra hồi đầu tháng 3, những người tham gia đã trực tiếp thao tác với các công cụ, bao gồm mô hình Exaone nội bộ của LG, ChatGPT của OpenAI và Gemini của Google.

Các nhiệm vụ thực hành trải dài từ việc xây dựng tác nhân tự động hóa quy trình làm việc đến tạo báo cáo có sự hỗ trợ của AI.

Động thái này bám sát cam kết của CEO Lyu Jae-cheol, người vừa nhậm chức vào tháng 12 năm ngoái. Tại đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 23/3, ông Lyu xác định trí tuệ nhân tạo là công cụ chính để đại tu phương thức làm việc của LG Electronics.

Ông tuyên bố sẽ kết hợp các giải pháp công nghệ mới với năng lực sản xuất để cải thiện 30% năng suất trong vòng 2 đến 3 năm tới.

Chủ tịch LG Group Koo Kwang-mo phát biểu tại cuộc họp lãnh đạo ngày 25/3. Ảnh: LG

Ngay sau đó, Chủ tịch Tập đoàn LG Koo Kwang-mo cũng truyền tải thông điệp tương tự tới khoảng 40 chủ tịch tại Seoul, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi thay vì chỉ lên kế hoạch.

Ông Koo khẳng định tốc độ là yếu tố then chốt trong chuyển đổi AI, đồng thời yêu cầu các giám đốc và trưởng bộ phận kinh doanh phải trực tiếp chỉ đạo quá trình này thay vì ủy quyền cho cấp dưới.

Sự khẩn trương này xuất phát từ bối cảnh tài chính đầy thách thức. LG Electronics ghi nhận doanh thu kỷ lục 89,2 nghìn tỷ won (tương đương 58,4 tỷ USD) trong năm 2025, nhưng lợi nhuận hoạt động lại sụt giảm 27,5% xuống còn 2,48 nghìn tỷ won do thua lỗ trong mảng truyền hình và chi phí tái cơ cấu một lần.

LG cho biết một số hệ thống AI phát triển nội bộ đã mang lại kết quả có thể đo lường được. Tiêu biểu là hệ thống phân tích dữ liệu Chatda, được xây dựng cùng Microsoft, cho phép nhân viên truy vấn các tập dữ liệu lớn thông qua hội thoại.

Công cụ này giúp rút ngắn thời gian xử lý dữ liệu thủ công từ 3-5 ngày xuống chỉ còn khoảng 30 phút.

Hệ thống Chatda cũng hỗ trợ tinh chỉnh sản phẩm cho các thị trường cụ thể.

Tại Ấn Độ, dữ liệu chỉ ra khách hàng mở tủ lạnh thường xuyên hơn các khu vực khác, do đó LG đã bổ sung tính năng ổn định nhiệt độ bên trong để giữ thực phẩm tươi ngon dưới thời tiết nắng nóng.

Tại Brazil, dữ liệu cho thấy khách hàng thường giặt quần áo thành nhiều mẻ nhỏ trong ngày, nên công ty đã đưa tùy chọn giặt nhanh lên vị trí ưu tiên trên màn hình hiển thị.

Bên cạnh đó, trợ lý AI nội bộ LGenie của công ty hiện xử lý các tác vụ như tóm tắt tài liệu, tìm kiếm kiến thức và phân tích mã lệnh cho nhân viên với hơn 700.000 yêu cầu mỗi tháng.

Được xây dựng cho lực lượng lao động tại hàng chục quốc gia, hệ thống này cung cấp khả năng phiên dịch thời gian thực bằng 71 ngôn ngữ và ghi nhận hơn 1.200 giờ sử dụng mỗi tháng.

Trong mảng dịch vụ khách hàng, kết quả thu về cũng rõ nét. Sau khi triển khai các công cụ tổng đài AI, số lượt điều động kỹ thuật viên không cần thiết đã giảm 37%.

Đồng thời, 14% tổng đài viên từng đảm nhận các câu hỏi thường gặp đã được luân chuyển sang xử lý các trường hợp phức tạp hơn.

(Theo Korea Herald)