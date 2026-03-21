Thói quen ăn tối muộn khá phổ biến trong cuộc sống hiện đại nhưng theo các bác sĩ và nhà nghiên cứu giấc ngủ, điều đó có thể không có lợi cho cơ thể.

Đồng hồ sinh học và thời điểm ăn tối

Theo Times of India, cơ thể con người hoạt động theo đồng hồ sinh học điều chỉnh nhiều chức năng quan trọng như giấc ngủ, tiết hormone, tiêu hóa và chuyển hóa năng lượng.

Khi bạn ăn tối quá muộn, hệ tiêu hóa phải làm việc vào lúc cơ thể đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Điều này có thể khiến quá trình tiêu hóa kém hiệu quả và làm thay đổi cách cơ thể xử lý đường và chất béo.

Bác sĩ Mukesh Goel, chuyên gia về phẫu thuật tim - lồng ngực và mạch máu tại Bệnh viện Indraprastha Apollo (Ấn Độ), cho biết hoàn thành bữa tối ít nhất 3 giờ trước khi ngủ là thói quen lành mạnh cải thiện chuyển hóa và có lợi cho tim mạch.

Bạn nên ăn tối sớm để giảm tải hoạt động cho các cơ quan trong cơ thể. Ảnh: Ban Mai

Điều gì xảy ra khi ăn tối muộn?

Sau một bữa ăn muộn, cơ thể trải qua nhiều phản ứng sinh học. Trước hết, đường huyết tăng sau khi ăn. Nếu ăn xong rồi đi ngủ ngay, khả năng xử lý glucose của cơ thể sẽ chậm lại.

Dạ dày cũng phải tiếp tục làm việc, dễ gây đầy bụng, khó tiêu hoặc trào ngược axit. Khi nằm xuống ngay sau khi ăn, axit dạ dày có thể trào ngược lên thực quản, gây cảm giác nóng rát và làm giấc ngủ bị gián đoạn.

Một số nghiên cứu còn cho thấy ăn muộn có thể ảnh hưởng đến các hormone liên quan đến cảm giác đói và việc tích trữ chất béo. Nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Mỹ cho thấy ăn muộn trong ngày có thể làm tăng hormone gây đói và giảm khả năng đốt cháy calo.

Theo các chuyên gia, khi thức ăn được nạp vào quá muộn, đồng hồ sinh học của cơ thể có thể bị rối loạn, ảnh hưởng đến quá trình xử lý đường và chất béo. Về lâu dài, điều này có thể tác động đến sức khỏe tim mạch và quá trình trao đổi chất.

Lợi ích của quy tắc 3 giờ

Ăn tối sớm hơn giúp cơ thể có đủ thời gian tiêu hóa trước khi ngủ, từ đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết và huyết áp - hai yếu tố quan trọng liên quan đến bệnh tim.

Khoảng cách 3 giờ giữa bữa tối và giờ ngủ cũng có thể giúp dạ dày tiêu hóa thức ăn tốt hơn, giảm nguy cơ trào ngược axit và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Giấc ngủ tốt đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tim mạch, bởi ngủ kém có thể làm tăng tình trạng viêm, ảnh hưởng đến huyết áp và gây áp lực cho tim.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng quy tắc ăn tối trước 3 giờ không thể thay thế chế độ ăn uống lành mạnh, tập luyện hay khám sức khỏe định kỳ. Tuy nhiên, đây là một thói quen nhỏ có thể giúp cơ thể hoạt động phù hợp hơn với nhịp sinh học tự nhiên và góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch lâu dài.