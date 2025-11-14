Ông Nguyễn Đức Trung, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội khóa 18 vừa được bầu làm Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026, thay ông Trần Sỹ Thanh (đã được Trung ương bầu tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban).

Ông Nguyễn Đức Trung sinh năm 1974, quê Thanh Hóa, có trình độ thạc sĩ Kinh tế chính trị, cử nhân Kinh tế, cử nhân Tiếng Anh. Trước khi đảm nhiệm cương vị người đứng đầu chính quyền Thủ đô, ông từng có thời gian dài công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ), trong đó có thời gian giữ chức Thứ trưởng. Sau đó, ông được điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, rồi lần lượt đảm nhiệm các cương vị: Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Với nền tảng chuyên môn về kinh tế, hoạch định chính sách và kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, nhiều đại biểu Quốc hội kỳ vọng ông Nguyễn Đức Trung sẽ mang đến luồng gió mới cho Thủ đô trong giai đoạn phát triển chiến lược. Hà Nội đang đứng trước yêu cầu chuyển mình mạnh mẽ để đáp ứng tầm vóc của một đô thị toàn cầu.

Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung. Ảnh: CTV

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) chia sẻ, Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, có vai trò lan tỏa ảnh hưởng tới toàn quốc. Vì vậy, người đứng đầu chính quyền Hà Nội phải có tầm nhìn quốc gia, tư duy chiến lược dài hạn, năng lực tổng hợp để điều hành toàn diện mọi lĩnh vực.

Người được chọn vào vị trí này cần am hiểu thực tiễn, đủ khả năng giải quyết mọi vấn đề phát sinh.

Đại biểu nhìn nhận, ông Trung từng làm Thứ trưởng, sở hữu tư duy chiến lược và kinh nghiệm quản trị hiện đại, đủ sức định hướng phát triển Thủ đô gắn với quốc gia và khu vực.

Đồng thời, ông đã kinh qua nhiều vị trí quản lý ở địa phương lớn như Nghệ An, tích lũy đầy đủ kinh nghiệm xử lý từ đường hướng chiến lược đến các nghiệp vụ cụ thể và quản trị địa phương.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội). Ảnh: Hoàng Hà

“Tôi kỳ vọng Chủ tịch mới sẽ có đầy đủ tố chất lãnh đạo Thủ đô, cùng tập thể lãnh đạo thực hiện nguyện vọng của nhân dân, đưa Hà Nội phát triển theo mục tiêu văn minh, hiện đại”, đại biểu Hoàng Văn Cường chia sẻ.

Ông Cường cho rằng, vấn đề tổ chức và điều hành quy hoạch Thủ đô là một nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới. Hà Nội đã có định hướng phát triển tốt, được thể hiện rõ trong bản quy hoạch tổng thể, nhưng để thành công còn phụ thuộc vào người tổ chức thực hiện.

“Với tầm nhìn tổng thể và kinh nghiệm điều hành, tôi tin tân Chủ tịch sẽ triển khai hiệu quả các ý tưởng trong quy hoạch, biến tầm nhìn thành hiện thực”, ông Cường nhấn mạnh.

Lãnh đạo Hà Nội phải có tầm nhìn quốc gia, tư duy chiến lược dài hạn. Ảnh: Hoàng Hà

Đủ bản lĩnh để thúc đẩy toàn hệ thống chuyển động

PGS, TS Bùi Hoài Sơn, ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội cho rằng, việc kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND TP thời điểm này mang ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là thay đổi nhân sự, mà là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khóa 17, chuẩn bị cho chu kỳ phát triển mới gắn với tinh thần Đại hội 14 của Đảng.

Theo ông Sơn, Hà Nội đang trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, triển khai chiến lược tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, phát triển công nghiệp văn hóa và khơi dậy sức mạnh nội sinh. Tất cả đòi hỏi người đứng đầu chính quyền thành phố phải có tầm nhìn chiến lược, khả năng dẫn dắt và tinh thần đổi mới thực chất.

Ông kỳ vọng tân Chủ tịch Hà Nội thể hiện trọn vẹn phẩm chất của đội ngũ cán bộ chiến lược thời kỳ mới với “5 có”: Có tầm nhìn, có bản lĩnh, có trách nhiệm, có kỷ cương và có khát vọng.

“Điều Thủ đô cần lúc này là một người đứng đầu đủ bản lĩnh để kết nối, điều phối và thúc đẩy toàn hệ thống chuyển động theo tinh thần đổi mới sáng tạo; đủ khát vọng để đưa Hà Nội đi đầu cả nước trong phát triển văn hóa, kinh tế tri thức, kinh tế số và công nghiệp văn hóa. Đó là những lĩnh vực sẽ định vị sức cạnh tranh của Thủ đô trong nhiều thập kỷ tới", ông Sơn nhấn mạnh.

Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn

Vị đại biểu cũng đặt niềm tin rằng, tân Chủ tịch Hà Nội sẽ xây dựng phong cách lãnh đạo gần dân, trọng dân và vì dân, đúng tinh thần mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần khẳng định: “Mọi chủ trương, chính sách phải bắt đầu từ nhu cầu của nhân dân và hướng đến hạnh phúc của nhân dân".

“Hà Nội là trái tim của cả nước, cũng là nơi cư ngụ của 10 triệu người với những trăn trở rất cụ thể: kẹt xe, ô nhiễm, quá tải trường học, thiếu không gian công cộng, di sản bị xâm hại, văn hóa ứng xử đô thị chưa tương xứng. Một chủ tịch trong thời đại mới phải biết lắng nghe, đối thoại, hành động nhanh và quyết liệt, giải quyết vấn đề không bằng khẩu hiệu mà bằng chính sách dựa trên dữ liệu, bằng quản trị hiện đại và tinh thần trách nhiệm trước dân", ông Sơn nói.

Phát triển hệ sinh thái công nghiệp văn hóa ở Hà Nội

Đánh giá lợi thế của tân Chủ tịch Hà Nội, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng: "Ông Nguyễn Đức Trung có một lợi thế rất đặc biệt, đó là sự kết hợp giữa tư duy quản trị hiện đại của một người từng làm công tác kế hoạch - đầu tư và trải nghiệm thực tiễn sâu sắc của một người từng làm Bí thư một tỉnh lớn như Nghệ An. Điều này giúp tân Chủ tịch Hà Nội nhìn nhận văn hóa, giáo dục và sáng tạo không chỉ như những lĩnh vực mang tính xã hội mà là những nguồn lực phát triển, những 'động cơ mềm' thúc đẩy tăng trưởng của Thủ đô".

Theo đại biểu Sơn, đầu tư cho văn hóa và giáo dục phải được coi là khoản đầu tư chiến lược, giống như đầu tư cho hạ tầng giao thông hay chuyển đổi số. Đây chính là cách tiếp cận cần thiết để biến chủ trương “văn hóa là nền tảng tinh thần, là động lực phát triển bền vững” trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố thành hành động cụ thể.

Từ nền tảng vững vàng về quản lý đầu tư công và hoạch định chính sách, tân Chủ tịch Hà Nội có thể mang lại những đột phá đáng kỳ vọng.

Thứ nhất, vấn đề văn hóa, giáo dục, sáng tạo cần được đưa vào chuỗi ưu tiên đầu tư của thành phố, coi đây là “hạ tầng mềm” quyết định vị thế cạnh tranh của Hà Nội trong kỷ nguyên kinh tế tri thức.

Thứ hai, thành phố cần triển khai các mô hình hợp tác công - tư hiện đại trong lĩnh vực văn hóa và sáng tạo, phù hợp với khung pháp lý mới cho công nghiệp văn hóa, kinh tế số và kinh tế ban đêm.

Thứ ba, thành phố cần hình thành các không gian sáng tạo, khu công nghiệp văn hóa, trung tâm đổi mới sáng tạo để giữ chân nhân tài trẻ và nuôi dưỡng hệ sinh thái công nghiệp sáng tạo.

“Hà Nội có nền văn hiến nghìn năm, kho tàng di sản phong phú, lực lượng trí thức - nghệ sĩ - sáng tạo đông đảo. Vấn đề là chúng ta đã biến những giá trị đó thành "nguồn lực mềm" ở mức nào. Văn hóa không chỉ để bảo tồn mà còn để tạo ra giá trị gia tăng, định vị thương hiệu đô thị và đóng góp trực tiếp vào GRDP của Thủ đô", đại biểu Sơn phân tích.

Ông đề xuất một chiến lược đồng bộ là phát triển hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, từ điện ảnh, âm nhạc, thời trang đến du lịch văn hóa; khai thác di sản bằng mô hình quản trị hiện đại, ứng dụng công nghệ số, khai thác kinh tế đêm và kinh tế sự kiện; xây dựng Hà Nội thành trung tâm sáng tạo của cả nước; đầu tư vào bản sắc - giá trị cốt lõi làm nên sức hút của Thủ đô.

“Khi biết làm mới di sản, tạo ra trải nghiệm văn hóa sống động, Hà Nội sẽ hấp dẫn người trẻ, du khách và nhà đầu tư. Với nền tảng chuyên môn về kinh tế và hoạch định chính sách, tôi tin tân Chủ tịch Hà Nội có khả năng biến 'nguồn lực mềm' thành nguồn lực kinh tế, đưa văn hóa trở thành trụ cột phát triển của Thủ đô", PGS.TS Bùi Hoài Sơn khẳng định.