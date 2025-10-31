XEM CLIP:

Theo lãnh đạo xã Xuân Tín, bão số 10 (Bualoi) gây mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao đã cuốn trôi cầu Mọ, nối liền hai bờ sông Cầu Chày khiến việc đi lại của hơn 400 hộ dân gặp nhiều khó khăn.

Để tạm thời phục vụ nhu cầu đi lại, người dân đã dựng cầu khỉ qua sông. Tuy nhiên, các phương tiện như xe đạp và xe máy vẫn phải đi đường vòng hơn 7km, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt và việc học của học sinh trong khu vực.

Cũng theo lãnh đạo xã Xuân Tín, cầu Mọ được xây dựng năm 2017, có chiều rộng gần 4m, dài hơn 100m.

Sau khi sự cố xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương đưa ra phương án khắc phục.

“Hiện xã đã đề xuất phương án xây dựng cầu Mọ mới, với chiều dài dự kiến 150m, rộng 8,5m, tổng mức đầu tư khoảng 70 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Dự kiến công trình sẽ được triển khai trong giai đoạn 2025-2026, nhằm sớm đảm bảo việc đi lại thuận lợi cho người dân”, vị lãnh đạo xã cho biết.

Một số hình ảnh cầu Mọ bị sập do ảnh hưởng của mưa bão:

Toàn cảnh cầu Mọ bị sập do ảnh hưởng của bão lũ.

Cây cầu dài hơn 100m bị sập hoàn toàn.

Cây cầu được xây dựng từ năm 2017, nay bị đổ sập.

Người dân ở đây cho biết, ảnh hưởng của bão số 10, nước lũ lên cao, chảy xiết đã làm sập cầu.

Mặt cầu bằng bê tông còn sót lại dưới lòng sông.

Xã cắm biển cảnh báo cấm người dân lại gần khu vực cầu sập.

Người dân phải dựng tạm cầu khỉ để qua lại.