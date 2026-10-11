Một con sông lớn tại Nepal đã tràn bờ, cuốn trôi nhà cửa, cầu cống và làm hư hại một phần nhà máy thủy điện. Trận lũ mới xảy ra 2 tháng sau thảm họa lũ quét thảm khốc làm hơn 1.400 người tử vong.

Lũ cuốn trôi nhiều nhà cửa ở Nepal. Video: BBC

Theo hãng tin BBC, quân đội Nepal xác nhận khoảng 50 người đã được giải cứu dọc bờ sông Budhi Gandaki ở huyện Gorkha, miền trung nước này. Hiện nhà chức trách chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào, nhưng 5 người vẫn mất tích.

Một đoạn video về trận lũ đã ghi lại khoảnh khắc dòng nước cuồn cuộn đổ xuống thung lũng, cuốn phăng cả một khu nhà.

Nepal đang trong tình trạng cảnh giác cao độ và vẫn nỗ lực khắc phục hậu quả thảm họa lũ quét thảm khốc xảy ra tại các thị trấn biên giới giáp Tây Tạng, Trung Quốc cách đây 2 tháng, khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất tích.

Trận lũ hôm nay (11/10) tràn qua huyện Gorkha đúng lúc trẻ em và người dân địa phương chuẩn bị đón ngày đầu tiên của lễ hội Dashain, một dịp lễ lớn trong năm tại Nepal. Nhiều gia đình buộc phải rời bỏ nhà cửa, trong khi không ít người chưa biết sẽ tìm nơi trú ẩn an toàn và tiếp cận các nhu yếu phẩm thiết yếu ở đâu.

Theo Cơ quan Quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Nepal, trận lũ đã cuốn trôi hơn 10 ngôi nhà và một số cầu treo. Một dự án thủy điện cũng bị hư hại, nhiều thiết bị xây dựng bị dòng nước cuốn đi. Giới chức địa phương cho biết chỉ trong vài giờ, mực nước sông tại một địa điểm đã tăng từ 2m lên gần 8,5m.

Ông Binod Parajuli, một nhà khí tượng học làm việc cho chính phủ Nepal thông tin: “Trạm quan trắc thủy văn của chúng tôi đã bị cuốn trôi, khiến chúng tôi không thể thu thập dữ liệu tại địa điểm đó”.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định dòng lũ bùn đất lần này có quy mô nhỏ hơn nhiều và di chuyển chậm hơn so với trận lũ quét tàn khốc hồi tháng 8. Nguyên nhân trận lũ mới nhất hiện vẫn chưa được xác định.