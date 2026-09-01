Các máy xúc hạng nặng đang dọn đường dẫn tới cửa khẩu Gyirong tại khu vực bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất. Ảnh: China News Service.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV tối 31/8 đưa tin công tác sửa chữa khẩn cấp tại khu vực cửa khẩu Gyirong vẫn gặp nhiều khó khăn. Các máy xúc khó di chuyển và không thể hoạt động hiệu quả do địa hình có nhiều lối đi hẹp.

Đài CCTV cũng cho biết mưa liên tục nhiều ngày đã gây ra một số vụ sạt lở đất đá. Ngoài ra, do địa hình quanh co khiến công nghệ radar bị hạn chế nên các chốt quan sát có bố trí nhân viên phụ trách an toàn đã được thiết lập với khoảng cách 10m một trạm.

Theo CCTV, dây thang dài cũng được lắp đặt để công nhân có thể nhanh chóng thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp.

Thông tin cập nhật mới nhất từ nhà chức trách Trung Quốc và Nepal cho hay số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa lũ quét xảy ra vào ngày 26/8 tại biên giới hai nước hiện đã lên tới 995 người và 4.471 người khác vẫn mất tích. Nhà chức trách Nepal đã chôn hàng trăm thi thể chưa xác định được danh tính trong một ngôi mộ tập thể nằm sâu trong khu rừng bên ngoài thành phố Bharatpur.

Trong khi đó, các đội cứu hộ của Nepal cùng chuyên gia nước ngoài tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm những công nhân được cho đang mắc kẹt bên trong các đường hầm thủy điện dọc theo sông Trishuli, sau khi lớp bùn dày vùi lấp các công trình này. Hiện vẫn còn hơn 900 công nhân tại các dự án khác nhau bị mất tích.

Liên Hợp Quốc và một số tổ chức cứu trợ cho biết những người sống sót đang rất cần nước sạch, thực phẩm, nơi trú ẩn và các điều kiện vệ sinh, vốn là một thách thức lớn trong bối cảnh nhiều cây cầu và tuyến đường đã bị phá hủy hoàn toàn.