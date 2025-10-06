Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa nay (6/10), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 11 Matmo) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới Lạng Sơn (Việt Nam) và phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, suy yếu và tan dần.

Tuy nhiên, các chuyên gia khí tượng cảnh báo, tình hình mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa còn phức tạp.

Cụ thể, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông. Lượng mưa tính từ 7-15h hôm nay, cục bộ có nơi trên 80mm như: Quài Nưa (Điện Biên) 80.4mm, Mộc Châu (Sơn La) 132mm, Vạn Mai (Phú Thọ) 108.4mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 92.6mm, Vĩnh Bảo (Hải Phòng) 104.8mm,…

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão, miền Bắc còn mưa lớn ở nhiều nơi. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Dự báo từ chiều tối nay đến hết đêm mai (7/10), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn: >150mm/3h.

Ngoài ra, chiều tối và đêm nay, khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ 8/10, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có xu hướng giảm nhanh.

Đồng thời, cơ quan khí tượng cảnh báo, trong 6 giờ tới (tính từ 14h40 ngày 6/10), các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, TP Hải Phòng, Thanh Hóa, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ.

Ngoài ra, từ chiều tối 6-8/10, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 4-7m, hạ lưu các sông từ 2-3m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng; đỉnh lũ trên sông Thao, sông Chảy (Lào Cai), sông Lô (Tuyên Quang) và các sông nhỏ lên mức báo động (BĐ)2; đỉnh lũ trên hệ thống sông Thái Bình (Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng) lên mức BĐ1-BĐ2, đỉnh lũ đến hồ Hòa Bình, sông Hoàng Long (Ninh Bình), hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội lên trên mức BĐ1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ; nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.