Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 11 Matmo, kết hợp với đới gió Đông Nam của lưỡi áp cao cận nhiệt đới, đêm qua và sáng sớm nay (8/10), khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19h tối qua đến 3h sáng nay, cục bộ có nơi trên 70mm như: Xuân Minh 2 (Tuyên Quang) 90.4mm, Mường Lai (Lào Cai) 73.4mm, Đồng Tâm (Phú Thọ) 75.6mm, Vĩnh Quỳnh (TP Hà Nội) 86.3mm, Ba Sao (Ninh Bình) 76.2mm,…

Dự báo, trong hôm nay, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa vẫn có mưa rào và giông rải rác; lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Hà Nội mưa ngập nhiều nơi ngày 7/10; dự báo còn mưa to cục bộ trong buổi sáng 8/10. Ảnh: Hoàng Hà

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày có mưa rào và giông gián đoạn, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm; đêm mưa giảm.

Chiều tối và tối nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác; lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn: >60mm/3h.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ngoài ra, trong 6 giờ tới (tính từ 4h40 ngày 8/10), có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: Lai Châu, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An.

Mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy (Thái Nguyên) đang ở mức đỉnh 29,9m (trên BĐ3: 2,9m, trên lũ lịch sử năm 2024 1,09m). Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy sẽ xuống dưới mức lũ lịch sử; trong 12-24 giờ tiếp theo, tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3.

Người dân tại khu vực có nguy cơ cần chủ động theo dõi các bản tin tiếp theo và thực hiện các biện pháp phòng tránh thiên tai.

Dự báo thời tiết ngày 8/10/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, ngày có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to; đêm mưa giảm. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thanh Hóa - Huế

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.