Sáng 7/5, tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Lữ đoàn 146 tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã gắn danh hiệu, trao bằng và cờ Anh hùng LLVT nhân dân cho đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc của Lữ đoàn 146 trong chiến đấu, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và lao động sản xuất. Ông yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, chủ động nắm chắc tình hình trên biển, kịp thời tham mưu các giải pháp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.

Theo Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Lữ đoàn 146 cần tập trung xây dựng đơn vị “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” theo hướng tinh, gọn, mạnh; nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, đơn vị tiếp tục là lực lượng nòng cốt, điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” trên biển.

Đại tá Phạm Văn Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 146 cho biết, đơn vị được thành lập ngày 8/5/1978 theo Quyết định số 391 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với tên gọi Trung đoàn 146 phòng thủ Trường Sa, trên cơ sở lực lượng nòng cốt là cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 46 thuộc Lữ đoàn 126. Đến tháng 2/1979, Trung đoàn 146 được nâng cấp thành Lữ đoàn 146.

Trải qua gần nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 làm nhiệm vụ chuyên trách phòng thủ, bảo vệ quần đảo Trường Sa. Trong 10 năm qua, đơn vị đã quan sát, phát hiện hàng nghìn lượt mục tiêu trên không và trên biển, kịp thời báo cáo, tham mưu xử trí các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Trong công tác cứu hộ cứu nạn, đơn vị thực hiện gần 150 lượt tìm kiếm cứu nạn; cấp cứu, điều trị gần 1.500 lượt ngư dân, trong đó có 10 ngư dân nước ngoài; cứu kéo gần 60 lượt tàu cá gặp nạn vào nơi an toàn. Hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cũng được huy động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Theo lãnh đạo Lữ đoàn 146, mỗi đảo, điểm đảo của đơn vị hiện là điểm tựa cho ngư dân bám biển dài ngày. Đơn vị cũng vận động các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ hàng nghìn tỷ đồng để xây dựng công trình dân sinh, văn hóa tâm linh, trồng và chăm sóc hàng triệu cây xanh tại đặc khu Trường Sa.

Năm 1983, Lữ đoàn 146 được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lần thứ nhất. Ngày 14/10/2025, Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lần thứ 2 cho đơn vị.

Ngoài danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, Lữ đoàn 146 còn được trao tặng 3 Huân chương Chiến công, 2 Huân chương Quân công cùng nhiều phần thưởng cao quý khác cho các tập thể, cá nhân.