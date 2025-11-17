XEM CLIP (nguồn: Người dân cung cấp)

Ngày 17/11, ông Trần Hữu Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Lòng, cho biết mưa lớn từ đêm 16/11 đến nay đã khiến nước lũ dâng cao, gây ngập nhiều nhà dân, giao thông bị chia cắt.

Nhà dân ở thôn Đá Nổi, xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị bị ngập sâu. Ảnh: CTV

Theo ông Hiếu, xã Ba Lòng nằm bên sông Đăk Rông nên khi mưa lớn, nước sông dâng cao khiến các ngầm tràn vào xã bị ngập trước, sau đó đến nhà dân. Hiện có nhiều nhà bị ngập sâu trên 1m, có nhà trên 2m.

Đến 10h cùng ngày, lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương xã Ba Lòng đã di dời 210 hộ dân với 785 nhân khẩu ở vùng thấp trũng đến nơi cao hơn. Theo ông Hiếu, với tình hình nước lên nhanh như hiện nay, ngập lụt ở xã Ba Lòng có thể vượt đỉnh lũ năm 2020.

Bà Đào Thị Vân (trú thôn Đá Nổi) cho biết, 4h cùng ngày, khi thấy mưa lớn, bà cùng nhiều hộ dân trong xóm cùng nhau đến những xóm thấp hơn phụ giúp di dời người, tài sản. Nhưng chỉ thoáng chốc, nước lũ đã gây ngập xóm của bà Vân.

"Những hộ ở xóm thấp hơn đã chạy lên đồi cao, còn gia đình tôi phải lánh vào nhà thờ gần đó. Nhà thờ khá cao nhưng nước lũ giờ đã dâng gần tới tầng hai. Chúng tôi chỉ kịp chạy để giữ mạng sống, không kịp mang theo đồ ăn, thức uống. Heo, gà chắc hẳn đã chết và trôi mất rồi", bà Vân nói, khi đang ở tầng 2 của nhà thờ, trong khi phía dưới nhiều người vẫn bì bõm giữa nước lũ.

Cổng trường học ở xã Ba Lòng ngập chìm trong nước lũ. Ảnh: CTV

Còn tại xã Đakrông, một lãnh đạo cho biết, trụ sở UBND xã ở vị trí khá cao, hiếm khi ngập lụt nhưng nay đã bị ngập. Ngoài ra, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua thôn Pa Hy xuất hiện điểm sạt lở, Quốc lộ 9 đoạn qua thôn Làng Cát cũng sạt.

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 53 điểm ngập, chia cắt (Quốc lộ 3 điểm, tỉnh lộ 9 điểm, các xã 41 điểm). 190 hộ với 644 nhân khẩu bị ngập, 5 điểm sạt lở. 3 điểm trường học sinh phải nghỉ học (xã Nam Hải Lăng, xã Ba Lòng). Có hơn 4.490 hộ bị mất điện (các xã Khe Sanh, Đăk Rông, Hướng Hiệp, Ba Lòng).

Người dân đã nhanh chóng sơ tán đến các điểm cao để đảm bảo an toàn. Ảnh: CTV

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các xã, phường, đặc khu, lực lượng vũ trang, các sở ngành liên quan, tổ chức canh gác, cắm biển cảnh báo, lập rào chăn tại các điểm ngập lụt, nghiêm cấm người, phương tiện qua lại khi chưa đảm bảo an toàn.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng nhắc nhở các địa phương nghiêm cấm việc người dân đi vào rừng, đánh bắt cá, vớt củi, gỗ trên sông, suối, đầm phá khi có mưa lũ; tập trung, triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân.