Ngày 17/11, bà Hà Thị Hòa, Giám đốc KCN Du Long (xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa), cho biết trận mưa lớn kéo dài từ tối hôm trước đã khiến khu vực này bị ngập lụt nghiêm trọng.

Lượng nước lũ từ thượng nguồn chảy về với tốc độ mạnh, khiến toàn bộ khu công nghiệp chìm trong nước. Nhiều nơi mực nước dâng cao gần 1m, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt.

Nước bao vây các tuyến đường kết nối và nội khu của KCN Du Long

Trước tình hình khẩn cấp này, sáng nay, ban quản lý KCN đã phối hợp với các doanh nghiệp để đưa ra quyết định tạm thời cho hơn 5.000 công nhân nghỉ việc. Đây là biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động, tránh những rủi ro không đáng có do mưa lũ gây ra.

Đại diện UBND xã Thuận Bắc thông tin, lực lượng chức năng đang hỗ trợ các doanh nghiệp di dời tài sản lên nơi cao ráo, cắt điện tại khu vực ngập nhằm tránh rủi ro.

Ngoài KCN, một số khu vực dân cư tại phường Tây Nha Trang cũng bị ngập sâu. Cầu gỗ Phú Kiểng bắc qua sông Cái Nha Trang bị lũ cuốn trôi, lực lượng chức năng túc trực nhắc nhở người dân đảm bảo an toàn.

Cầu Phú Kiểng bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: XN

Công ty CP Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa cho biết, tỉnh lộ 9 bị sạt lở, đất đá từ ta luy dương tràn xuống mặt đường. Trên đèo Lương Sơn (phường Bắc Nha Trang) cũng xảy ra sạt lở, lực lượng chức năng túc trực xử lý. Một số tuyến đường khác ở phường Bắc Cam Ranh, Nam Cam Ranh và xã Khánh Sơn ghi nhận ngập cục bộ.

Nhiều tuyến đường ở phường Tây Nha Trang bị ngập cục bộ. Ảnh: AX