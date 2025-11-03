Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 10 vừa qua, nhiều hình thái thời tiết cực đoan đã xuất hiện trên Biển Đông và khu vực đất liền nước ta, trong đó có bão số 11 (Matmo), bão số 12 (Fengshen) và một áp thấp nhiệt đới.

Đồng thời, trong tháng cũng xuất hiện ba đợt không khí lạnh vào các ngày 19/10, 26/10 và 30/10. Đợt đầu tiên gây gió mạnh cấp 7, giật cấp 9 tại khu vực Bạch Long Vĩ và Cồn Cỏ và làm nền nhiệt ở Bắc Bộ giảm sâu, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Hai đợt sau duy trì không khí lạnh khô và gió đông bắc mạnh, khi kết hợp với hoàn lưu bão và nhiễu động gió đông đã gây ra nhiều đợt mưa diện rộng từ Bắc Bộ đến Trung Bộ.

Không khí lạnh gia tăng về cường độ và tần suất trong tháng 11. Ảnh minh họa: Hoàng Anh

Đáng chú ý, cũng trong tháng này, miền Trung từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi hứng chịu ba đợt mưa lớn, trong đó đợt cuối (từ 23-31/10) có lượng mưa phổ biến 150-450mm, có nơi trên 550mm. TP Huế và Đà Nẵng ghi nhận lượng mưa vượt ngưỡng lịch sử, với Nam Đông (Huế) 1.772mm, Trà My (Đà Nẵng) 1.545mm, A Lưới (Huế) 1.236mm. Trong các đợt mưa lớn, tại nhiều nơi đã ghi nhận giá trị lượng mưa ngày và tổng lượng mưa tháng vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa tháng 10 trên cả nước cao hơn trung bình nhiều năm 20-90%, riêng Đông Bắc Bộ và dải Quảng Trị - Huế cao gấp 3-5 lần.

Đồng thời, nhiệt độ trung bình toàn quốc cũng cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1 độ.

Đề phòng bão và không khí lạnh mạnh, mưa lớn

Cơ quan khí tượng cũng cho biết, tháng 11/2025 vẫn là giai đoạn thời tiết diễn biến phức tạp, khi nhiều hình thái nguy hiểm tiếp tục xuất hiện.

Cụ thể, dự kiến có 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông, trong đó 1-2 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Trong khi đó, số lượng này trung bình nhiều năm là 1,5 cơn trên Biển Đông và đổ bộ vào đất liền nước ta 0,9 cơn.

Cùng lúc, không khí lạnh gia tăng về tần suất và cường độ, tác động mạnh đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Cũng thời kỳ này, tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng. Phía Tây Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có nhiều ngày mưa rào và giông, một số ngày có thể xảy ra mưa vừa, mưa to.

Về nhiệt độ trung bình tháng 11, trên cả nước thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ, riêng Nghệ An đến Huế thấp hơn 0,5-1 độ.

“Trên phạm vi cả nước tiếp tục có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bão, áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh sẽ gây ra gió mạnh, sóng lớn trên biển và ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền. Đặc biệt, đề phòng mưa lớn có thể gây ra lũ lụt, ngập úng ở các vùng trũng và sạt lở đất ở vùng núi”, cơ quan khí tượng cảnh báo.

Theo các chuyên gia khí tượng, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt, các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất có xu hướng gia tăng.

Do đó, chính quyền và người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo ngắn hạn 1-3 ngày, chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất; vận hành hồ chứa và triển khai phương án ứng phó phù hợp, bảo đảm an toàn cho công trình, hạ du và đời sống dân sinh.