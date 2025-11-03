Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở trạm Bạch Long Vỹ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Ngày 3/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sau đó, không khí lạnh tăng cường liên tục, mở rộng vùng ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 3-4/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An nhiều nơi có mưa.

Từ ngày 3-4/11, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Cũng theo cơ quan khí tượng thủy văn, từ sáng sớm ngày 3/11 đến hết ngày 4/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

Lượng mưa ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng phổ biến 200-300mm, cục bộ có nơi trên 600mm; ở khu vực Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Phía Nam tỉnh Nghệ An và phía Tây tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h).

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 3/11, nhiều mây, có mưa, trời rét. Nhiệt độ chỉ dao động từ 17-21 độ.

Miền Bắc vừa mưa vừa rét. Ảnh: Bảo Kiến

Cũng theo cơ quan khí tượng thủy văn, đêm 4/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 70mm.

Từ ngày 5/11 đến sáng 6/11 mưa lớn ở khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1; riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi: cấp 2.

Dự báo thời tiết ngày 3/11/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm; riêng Điện Biên - Lai Châu trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên 22-25 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời lạnh.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 21-23 độ, phía Nam 24-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa to đến rất to và giông; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió đông đến đông bắc cấp 2-3, phía Nam gió tây nam cấp 2-3.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ; phía Nam 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.