Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay (2/11), không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc Bắc Bộ. Ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc khu vực Đông Bắc Bộ.

Sau đó, không khí lạnh tăng cường liên tục, mở rộng vùng ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3-4.

Không khí lạnh tràn về khiến miền Bắc mưa rét. Ảnh minh họa: Minh Hiền

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ đêm 2-4/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa nhiều nơi. Cũng từ đêm 2-4/11, ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Khu vực Tây Bắc Bộ và Nghệ An trời lạnh, từ đêm 3-4/11, trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Riêng thời tiết khu vực Hà Nội, từ 2-4/11 có mưa, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 17-19 độ.

Ngoài ra, từ trưa và chiều 2/11, ở Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao 2-3,5m; khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Đồng thời, cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi và phía Đông tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa lớn diện rộng.

Cụ thể, từ chiều tối nay đến chiều tối 4/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi 250-450mm, cục bộ có nơi trên 700mm; ở khu vực Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm; phía Nam tỉnh Nghệ An và phía Tây Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Từ chiều tối đến đêm nay, phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>60mm/3h).

Ngoài ra, cũng trong chiều tối và đêm nay, ở phía Tây tỉnh Gia Lai, khu vực Đắk Lắk đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>60mm/3h).

Sau đó, đêm 4/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 70mm. Từ 5/11 đến sáng 6/11, mưa lớn ở khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trời rét có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.