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Khoảng 8h30 ngày 16/9, tại một căn hộ ở tầng 12, tòa chung cư HH2, số 90 Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn.

Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường tổ chức chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Lửa cháy đỏ rực tại căn hộ chung cư. Ảnh: Trần Thanh

Theo cảnh sát, sau khoảng 10 phút, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Cách đây 10 ngày, tại một căn hộ ở tầng 9, tòa chung cư HH1, số 90 Nguyễn Tuân cũng xảy ra hỏa hoạn.

Thời điểm xảy ra sự việc, bên trong nhà có 3 mẹ con. Qua lời kể ban đầu của chủ nhà, vụ cháy có thể do chập điện ở phòng khách. Sau khi phát hiện vụ cháy, cả ba mẹ con đã kịp chạy thoát ra ngoài an toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, sau khoảng 15 phút, đám cháy được dập tắt.