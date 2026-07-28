Thi hành án dân sự TPHCM vừa thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá bộ trang sức đính kim cương của bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Trước đó, cơ quan thi hành án đã hoàn tất việc thẩm định giá đối với bộ trang sức này. Theo kết quả thẩm định, tổng giá trị tài sản gần 25 tỷ đồng.

Trong bộ trang sức, đôi bông tai đính kim cương được định giá cao nhất, hơn 9,44 tỷ đồng. Đôi bông tai gồm hai viên kim cương đường kính 10,58 mm và 10,7 mm cùng hai vỏ hoa tai.

Tiếp đến là dây chuyền đính kim cương, được định giá hơn 8,89 tỷ đồng. Tài sản này gồm một viên kim cương làm mặt dây chuyền đường kính 12,67 mm, nhiều viên kim cương kích thước từ 3,5 mm đến 7 mm đính trên dây cùng phần dây chuyền.

Chiếc nhẫn đính kim cương màu trắng, gắn viên kim cương đường kính 14,1 mm, được định giá gần 6,65 tỷ đồng.

Bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Nguyễn Huế

Tại phiên xét xử giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan từng đề nghị HĐXX trả lại bộ trang sức đính kim cương gồm dây chuyền, nhẫn, đôi bông tai và 2 túi xách Hermès bạch tạng với lý do đây là quà mẹ tặng làm kỷ niệm.

Tuy nhiên, HĐXX xác định các tài sản này có nguồn gốc từ tiền phạm tội nên quyết định tiếp tục kê biên, xử lý để bảo đảm thi hành án.

Trước khi đưa bộ trang sức ra đấu giá, Thi hành án dân sự TPHCM đã bán đấu giá thành công nhiều tài sản khác của bà Trương Mỹ Lan. Trong đó, 2 túi xách Hermès bạch tạng được bán với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng; chiếc Mercedes-Maybach được đấu giá thành công với mức hơn 16,6 tỷ đồng và xe BMW được bán với giá 879 triệu đồng.

Hiện còn 2 ô tô gồm BMW biển số 50L-069.47 và Lexus biển số 51A-942.85 chưa tìm được người mua sau các phiên đấu giá.

Riêng bộ đôi du thuyền The Reverie Saigon và THALIA vẫn "ế khách" sau 5 lần đưa ra đấu giá. Theo giá khởi điểm hiện hành, du thuyền The Reverie Saigon, sản xuất năm 2018 tại Pháp, đang neo đậu tại bến du thuyền Tam Sơn (TP Đồng Nai), được chào bán với giá hơn 38,7 tỷ đồng. Trong khi đó, du thuyền THALIA, sản xuất năm 2017 tại Ba Lan, đang neo đậu tại khu vực bến thuyền Vinhomes Central Park (TPHCM), có giá khởi điểm hơn 3,8 tỷ đồng.