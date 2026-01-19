XEM CLIP (nguồn: Công an Hà Tĩnh):

Ngày 19/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá một ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao, chiếm đoạt khoảng 3 tỷ đồng của gần 500 bị hại trên cả nước.

Theo kết quả điều tra, đối tượng cầm đầu là Lê Xuân Phước (SN 1991, trú xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai).

Đối tượng Lê Xuân Phước. Ảnh: CACC

Phước trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động lừa đảo thông qua hình thức livestream cào thẻ trên mạng xã hội. Để tạo lòng tin, nhóm này sử dụng nhiều tài khoản Facebook ảo, điện thoại, máy tính, thẻ cào viễn thông và ứng dụng ngân hàng giả hiển thị số dư lớn.

Tham gia đường dây còn có 6 đối tượng khác gồm: Vương Thị Mầu (SN 1998), La Trung Tuyến (SN 1997), Vương Văn Thượng (SN 2003), Lý Thị Mai (SN 2004), Hoàng Thị Ngọc Duyễn (SN 2000) và Hoàng Thị Nâng (SN 1999), cùng trú tại thôn Át Thượng, xã Lục Yên.

Các đối tượng được phân công livestream, tạo tương tác giả, hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền và quản lý các tài khoản nhận tiền.

Các đối tượng bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Trong quá trình livestream, nhóm này thường dàn dựng các tình huống “trúng thưởng lớn” để tạo hiệu ứng tâm lý đám đông.

Với người mua gói nhỏ, chúng cho trúng thưởng giá trị thấp hoặc hoàn tiền nhằm tạo uy tín. Khi nạn nhân tiếp tục mua các gói có giá trị cao, nhóm lừa đảo yêu cầu chuyển thêm tiền để “bảo hành, nhận thưởng”, sau đó sử dụng ứng dụng ngân hàng giả để tạo hình ảnh chuyển khoản thành công rồi cắt đứt liên lạc.

Từ các dấu hiệu nghi vấn, Công an Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án, phối hợp với công an các địa phương bóc tách từng mắt xích trong đường dây.

Quá trình điều tra mở rộng cho thấy, riêng ngày 2/1 vừa qua, nhóm này đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo đối với người dân Hà Tĩnh, các nạn nhân bị chiếm đoạt từ vài triệu đến gần 100 triệu đồng.