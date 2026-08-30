Sáng 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thị Linh Trang (SN 1971, ngụ ấp Thanh Niên, xã Phú Hòa, tỉnh An Giang) để điều tra về các hành vi Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Phạm Thị Linh Trang. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 16/4/2025, Trang đến nhà bà T.K.H. (SN 1976, cùng ngụ ấp Thanh Niên) thỏa thuận cầm cố một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) có diện tích hơn 1.973m² để vay 1,5 tỷ đồng, với lãi suất 1%/tháng.

Tuy nhiên, sau 7 ngày, Trang không có tiền trả khoản vay cho bà H.

Trang sau đó đề nghị bà H. tìm người quen để tiếp tục vay tiền và cho biết sẽ chịu trách nhiệm trả cả tiền gốc lẫn lãi. Tin tưởng, bà H. tìm đến bà L.T.T. (SN 1975, ngụ xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang) cho Trang vay 2 tỷ đồng.

Tài sản cầm cố tiếp tục là sổ đỏ mà Trang đã cung cấp cho bà T. trước đó.

Khoảng tháng 12/2025, bà T. nhờ người quen kiểm tra thông tin sổ đỏ nói trên, phát hiện dấu hiệu giấy tờ giả nên đã cùng bà H. đến trình báo công an.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.