Chiều 5/5, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Trần Thị Mười Bảy (50 tuổi, cựu Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương cũ) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội, buộc bị cáo Bảy phải chấp hành là 15 năm tù.

Theo cáo buộc, lợi dụng vị trí công tác, bị cáo Bảy tiếp cận với những người quen biết để thực hiện hành vi lừa đảo. Khoảng tháng 8/2018, do cần tiền tiêu xài và trả nợ, Bảy tìm đến bà Nguyễn Thị Tâm vay tiền. Do đã nhiều lần cho vay trước đó nhưng chưa được thanh toán, bà Tâm yêu cầu phải có tài sản thế chấp.

Biết ông Thái Văn Quan có hai thửa đất tại Bình Dương (cũ) đang cần bán, Bảy mượn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với lý do tìm khách mua. Tin tưởng, ông Quan đã giao giấy tờ mà không nghi ngờ.

Sau đó, Bảy liên hệ với một đối tượng trên mạng xã hội để làm giả hai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với giá 1 triệu đồng, rồi trả lại bản chính cho ông Quan.

Bị cáo Trần Thị Mười Bảy. Ảnh: VH

Tiếp đó, bị cáo làm giả hợp đồng ủy quyền, hợp đồng mua bán đất, tự ký tên, giả chữ ký và in dấu vân tay để hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Sau đó, Bảy đem bộ giấy tờ giả này đưa cho bà Tâm, nói đang mua đất nên cần vay tiền gấp.

Tin tưởng, bà Tâm đã cho Bảy vay tổng cộng 520 triệu đồng, thế chấp bằng hai “sổ đỏ” giả.

Nhận tiền từ bà Tâm, Bảy đem đi trả nợ và tiêu xài hết.

Đến hạn không trả được nợ, Bảy và bà Tâm lập vi bằng ghi nhận tổng số tiền vay lên đến 1,45 tỷ đồng (bao gồm cả khoản vay trước đó). Tuy nhiên, sau đó bị cáo bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ xâm phạm tài sản của người khác mà còn làm suy giảm niềm tin xã hội. Từ đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án như trên.