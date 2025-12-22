Tối ngày 22/12, trao đổi với PV VietNamNet, ông Mạc Xuân Tú - Chủ tịch UBND phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, cho biết vào khoảng 15h cùng ngày trên địa bàn xảy ra vụ cháy tại xưởng chứa bông. Vào thời điểm trên, người dân phát hiện lửa bốc lên tại khu vực chứa bông sợi ngoài trời của một công ty trên địa bàn phường.

Hiện trường vụ hoả hoạn. Ảnh: Đ.X

Thời tiết hanh khô kèm gió khiến ngọn lửa lan nhanh, đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy cột khói cao hàng chục mét.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC&CNCH đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân để khống chế ngọn lửa. Đồng thời, toàn bộ số bông còn lại trong kho được nhanh chóng vận chuyển ra ngoài để tránh thiệt hại. Vài tiếng sau, ngọn lửa đã được khống chế, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Lực lượng chức năng hỗ trợ chuyển số bông trong kho ra ngoài để tránh cháy lan. Ảnh: Đ.X

Đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy cột khói. Ảnh: Đ.X

