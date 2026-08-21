Từ ngày 18-20/8, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm 28 bị cáo trong vụ án Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) cùng các đơn vị, doanh nghiệp liên quan.

Tại tòa, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Nguyễn Bá Hoan (SN 1967, cựu Thứ trưởng Bộ LĐTBXH cũ) mức án 12-13 năm tù về tội Nhận hối lộ. Bào chữa cho cựu Thứ trưởng, luật sư đồng ý về mặt tội danh, song cho rằng mức án đề nghị là quá nặng.

Theo quan điểm bào chữa của luật sư, bị cáo Nguyễn Bá Hoan không đặt điều kiện, gây khó khăn hay sách nhiễu doanh nghiệp nhằm mục đích trục lợi mà chỉ thực thi công vụ. Ở đây, việc nhận hối lộ mang tính chất “thụ động".

Ngoài ra, việc ký hồ sơ cho doanh nghiệp chậm hay nhanh không phải từ phía của bị cáo mà do cấp dưới gây khó ngay từ đầu. Còn đối với “giấy phép con” với Visa E7 cho lao động đi Hàn Quốc, quy trình thay đổi do phía Hàn Quốc có yêu cầu khác các thị trường còn lại. Những khó khăn này không được cố ý tạo ra từ đầu để vòi vĩnh hối lộ.

Phiên tòa xét xử vụ án. Ảnh: MH

Được quyền tự bào chữa, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan trình bày ngắn gọn, cho biết bản thân mắc nhiều bệnh nặng, xin được mức án nhẹ.

Bào chữa cho bị cáo Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐTBXH cũ), luật sư cho rằng việc xây dựng quy trình Visa E7-3 là nhằm siết chặt quản lý, hạn chế tình trạng lao động sang nước sở tại rồi trốn đi làm việc nơi khác, chứ không phải gây khó dễ cho doanh nghiệp.

Việc nhận tiền diễn ra sau khi công việc đã hoàn thành dưới danh nghĩa “cảm ơn”, bản thân bị cáo không chủ động gây khó khăn cho doanh nghiệp. Trước đó, ông Nam bị đại diện VKS đề nghị mức án 15-16 năm tù.

Luật sư kiến nghị xem xét bỏ quy định bất hợp lý

Người bào chữa cho bị cáo Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long) cũng không tranh cãi về mặt tội danh, nhưng cho rằng mức án 5-6 năm tù mà đại diện VKS đề nghị đối với bị cáo là quá nghiêm khắc.

Theo quan điểm bào chữa của luật sư, việc doanh nghiệp có 2 hệ thống sổ sách kế toán xuất phát từ cái khó khi bị đóng khung bởi quy định pháp luật.

Thực tế cho thấy, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 và Thông tư 21/2021 của Bộ LĐTBXH cũ đều quy định mức trần tiền dịch vụ thu từ người đi xuất khẩu lao động cũng như tiền trả cho môi giới.

Trong khi đó, phía môi giới nước ngoài thường đòi hỏi mức chi cao hơn rất nhiều. Nếu không đồng ý thì bên môi giới không ký hợp đồng cung ứng lao động, đồng nghĩa với việc không có đơn hàng để xuất khẩu lao động.

Do đó, muốn duy trì hoạt động, doanh nghiệp buộc phải thỏa thuận với người lao động về mức chi phí cao hơn quy định. Chưa kể, tiền thu được còn phải chi cho nhiều khoản khác, trong đó có cả tiền “ngoại giao”.

Luật sư của ông Hưng cho hay, công ty của bị cáo gây thiệt hại hơn 241 tỷ đồng tiền thuế; gia đình bị cáo đã nộp hơn 240 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, bị cáo có đơn xin được sử dụng số tài sản bị thu giữ để tiếp tục khắc phục hậu quả vụ án.

Cho rằng Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Long có nhân thân tốt, đã hỗ trợ hàng chục nghìn người được xuất khẩu lao động, luật sư đề nghị HĐXX cho bị cáo Hưng được hưởng mức án thấp hơn đề nghị của đại diện VKS.

Ngoài ra, luật sư cũng kiến nghị xem xét bỏ quy định về mức trần tiền dịch vụ thu từ người lao động do không phù hợp với thực tế; đồng thời bãi bỏ các quy định, quy trình thẩm định, phê duyệt cấp phiếu trả lời bất hợp lý, tạo rào cản cho doanh nghiệp.

HĐXX nghỉ nghị án và sẽ tuyên án vào ngày 24/8.