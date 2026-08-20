Sáng nay (20/8), phiên tòa xét xử vụ án Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án xảy ra tại Công ty CP đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ cùng các đơn vị, doanh nghiệp liên quan bước sang phần tranh luận.

Trước khi bước vào phần tranh luận, đại diện VKS trình bày quan điểm luận tội và đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án như sau:

Nhóm bị cáo phạm tội Nhận hối lộ:

Nguyễn Bá Hoan (SN 1967, cựu Thứ trưởng Bộ LĐTBXH cũ): 12-13 năm tù.

Lê Thanh Hà (cựu Trưởng Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc): 3-4 năm tù.

Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐTBXH cũ): 15-16 năm tù.

Nguyễn Thành Hưng (cán bộ Văn phòng): 7-8 năm tù.

Nguyễn Gia Liêm (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước): 3-4 năm tù.

Phạm Viết Hương (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước): 30-36 tháng tù treo.

Phan Thị Thu Trang (cán bộ Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo, Cục Quản lý lao động ngoài nước): 4-5 năm tù.

Đỗ Vân Hương (quyền Trưởng Phòng Pháp chế, Cục Quản lý lao động ngoài nước): 30-36 tháng tù treo.

Tạ Thị Thanh Thúy (cựu Phó trưởng Phòng Thị trường châu Á, châu Phi - Cục Quản lý lao động ngoài nước): 24-30 tháng tù treo.

Đại diện VKS thực hành quyền công tố tại tòa. Ảnh: MH

Bị cáo phạm tội Môi giới hối lộ:

Nguyễn Lâm Sơn (Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô): 5-6 năm tù.

Nhóm bị cáo phạm tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng:

Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long): 5-6 năm tù.

Phạm Thị Hạnh (phụ trách bộ phận kế toán Công ty Hoàng Long, vợ bị cáo Nghiêm Quốc Hưng): 26 tháng tù treo.

11 bị cáo là thuộc cấp của Nghiêm Quốc Hưng: 15 tháng tù treo đến 42 tháng tù giam.

Nghiêm Văn Định (Giám đốc Công ty Incoop 3): 30-36 tháng tù.

Nguyễn Đức Nam (Chủ tịch HĐQT Công ty Sona): 36-42 tháng tù.

Nguyễn Thị Quỳnh Nga (Tổng giám đốc Công ty Sona): 30-36 tháng tù.

Phương Trường Long (Trưởng Phòng Xuất khẩu lao động 3, Công ty Sona): 20-24 tháng tù treo.

Nguyễn Thị Thanh Hằng (Trưởng Phòng Xuất khẩu lao động 2, Công ty Sona): 18-24 tháng tù treo.

Đại diện VKS cũng đề nghị HĐXX tuyên tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước hơn 30 tỷ đồng tiền các bị cáo nhận hối lộ và gần 6 tỷ đồng tiền môi giới hối lộ.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: MH

Quan điểm luận tội của đại diện VKS

Theo quan điểm luận tội của đại diện VKS, hành vi của các bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội, làm mất niềm tin trong nhân dân. Tuy nhiên, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, đã khắc phục hậu quả vụ án và có thành tích xuất sắc trong công tác.

Trong vụ án này, đại diện VKS cho rằng, bị cáo Nghiêm Quốc Hưng là người chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt, người điều hành doanh nghiệp, chỉ đạo nhân viên bỏ ngoài sổ sách kế toán hơn 1.000 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 241 tỷ đồng.

Bị cáo Hưng có thái độ thành khẩn, đã nộp 241 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án, tích cực làm thiện nguyện. Đây được coi là tình tiết giảm nhẹ.

Theo đại diện VKS, bị cáo Phạm Thị Hạnh có chồng đang bị xét xử trong cùng vụ án nên đề nghị HĐXX không cách ly bị cáo này khỏi xã hội.

Đại diện VKS cho rằng, bị cáo Nguyễn Bá Hoan đã có thành tích xuất sắc, gia đình có công với cách mạng; trong quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo, nộp lại 15,8 tỷ đồng. Đây là những tình tiết giảm nhẹ tội của bị cáo.

Cũng theo đại diện VKS, bị cáo Nguyễn Bá Hoan là người đứng đầu trong công tác quản lý Nhà nước về người lao động, nhưng đã có hành vi phạm tội, do đó đề nghị HĐXX áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục bị cáo.