MU sẽ tiếp đón Sabah trong trận ra quân tại Champions League vào tối thứ Năm, trong khi Man City đã đánh bại Porto 2-0 từ tối thứ Ba.

Các trận đấu Champions League thường diễn ra vào thứ Ba và thứ Tư, nhưng Quỷ đỏ lại được xếp thi đấu vào thứ Năm.

Carrick cho Luke Shaw nghỉ buổi tập hôm qua - Ảnh: Alamy

Rashford tỏ ra sẵn sàng - Ảnh: Alamy

Lịch trình này khiến họ chỉ có chưa đầy 72 giờ chuẩn bị cho màn tiếp đón Man City vào chiều Chủ nhật (13/9).

Trong buổi tập mở hôm qua, hậu vệ trái Luke Shaw vắng mặt. Nguồn tin từ MU cho biết, cầu thủ người Anh được bố trí một ngày hồi phục riêng sau khi rời sân ở phút 91 trận hòa Everton.

Tuy nhiên, với khoảng cách quá ngắn giữa hai trận đấu, khả năng Shaw ra sân trước nhà vô địch Azerbaijan là không cao.

Khi được hỏi về tình trạng của Shaw, Carrick nói: "Hôm nay, chúng tôi cho cậu ấy thêm thời gian hồi phục. Đến ngày mai, chúng tôi sẽ đánh giá lại tình hình.

Đây không phải vấn đề kéo dài hay một phần trong kế hoạch đặc biệt nào. Quyết định này đơn giản xuất phát từ trận đấu vừa qua.

Như thường lệ, mỗi cầu thủ đều có những vấn đề nhỏ khác nhau cần được quản lý và hôm nay Luke là một trong số đó."

Shaw đá chính cả 38 trận của MU tại Premier League mùa trước, nhưng được cho nghỉ ở hai thất bại trước Grimsby Town và Brighton tại các giải đấu cúp quốc nội.

Noussair Mazraoui, người từng nhiều lần chơi thay ở vị trí hậu vệ trái, đã thế chỗ Shaw trận gặp Everton và có thể được trao cơ hội đá chính trước Sabah.