Cách chọn đậu bắp Muốn có món đậu bắp luộc ngon, nên chọn những quả đậu bắp có màu xanh tươi, vỏ mịn, phủ một lớp lông tơ mỏng tự nhiên, chiều dài khoảng 7-10cm. Đây thường là những quả còn non, ít xơ, khi chế biến sẽ giòn và ngọt hơn. Có thể dùng tay bóp nhẹ, nếu quả có độ cứng vừa phải nhưng vẫn đàn hồi là đậu còn tươi. Tránh mua những quả quá to, thân sần sùi, đầu quả khô héo hoặc có vết thâm vì thường đã già, nhiều xơ và ăn kém ngon. Người mua nên ưu tiên sử dụng đậu bắp tươi trong ngày để giữ được hàm lượng vitamin và chất chống oxy hóa.

Cách luộc đậu bắp xanh, giòn, không bị nhớt Trước khi luộc, rửa sạch đậu bắp dưới vòi nước chảy. Không nên cắt bỏ cuống quá sát hoặc cắt đôi quả trước khi luộc vì sẽ làm chất nhầy bên trong tiết ra nhiều hơn. Đun sôi một nồi nước đủ ngập đậu, thêm khoảng 1 thìa cà phê muối và vài giọt dầu ăn. Muối giúp đậm vị hơn, còn dầu ăn tạo lớp màng mỏng giúp đậu giữ màu xanh bóng đẹp. Đậu bắp có nhiều vitamin C, vitamin K và chất xơ. Ảnh minh hoạ Khi nước sôi mạnh mới cho đậu vào luộc. Không đậy kín nắp nồi trong suốt quá trình luộc vì nhiệt độ quá cao kết hợp hơi nước dễ làm màu xanh của rau chuyển sang vàng. Sau khi đậu chín, nhanh chóng vớt ra và ngâm ngay vào tô nước đá lạnh khoảng 2-3 phút rồi để ráo. Đây là mẹo được nhiều đầu bếp áp dụng để giữ màu xanh, giúp đậu giòn hơn và hạn chế tiếp tục chín do nhiệt dư. Nếu muốn giảm cảm giác nhớt khi ăn, có thể để nguyên quả khi luộc và chỉ cắt bỏ phần cuống sau khi đậu đã nguội.