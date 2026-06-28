Muốn trứng luộc ngon bạn nên sử dụng trứng còn tươi, vỏ nguyên vẹn và không bị nứt để tránh lúc luộc bị rò lòng trắng.
Trước khi luộc, nếu lấy trứng từ tủ lạnh bạn nên để ra ngoài nhiệt độ phòng khoảng 10-15 phút. Việc này giúp hạn chế tình trạng trứng bị nứt vỏ khi gặp nước nóng.
Xếp trứng vào nồi rồi đổ nước ngập mặt khoảng 2-3cm. Nhiều người thường cho thêm một ít muối vào nước luộc để giảm nguy cơ nứt vỏ và giúp trứng dễ bóc hơn sau khi chín.
Khi nước bắt đầu sôi, bạn nên hạ lửa xuống mức vừa phải thay vì đun quá mạnh. Nhiệt độ ổn định giúp lòng trắng chín đều, hạn chế tình trạng vỏ nứt làm trứng mất thẩm mỹ.
Sau khi đạt độ chín mong muốn, nên vớt trứng ra và ngâm ngay vào nước lạnh. Đây là bước quan trọng giúp trứng ngừng chín, đồng thời giữ được kết cấu như mong muốn.
Thời gian luộc trứng phụ thuộc vào độ chín của lòng đỏ mà người dùng mong muốn.
Nếu thích trứng lòng đào, thời gian luộc thường khoảng 5-6 phút tính từ khi nước bắt đầu sôi. Lúc này lòng trắng đã đông lại nhưng lòng đỏ vẫn còn sánh mềm ở giữa.
Với trứng chín vừa, lòng đỏ hơi dẻo và không quá khô, thời gian thích hợp khoảng 7-9 phút.
Trứng chín hoàn toàn thường cần từ 10-12 phút, phù hợp chế biến các món salad, bánh mì hay cơm hộp.
Nhiều người có thói quen luộc trứng quá lâu vì sợ chưa chín. Tuy nhiên, việc đun trong thời gian dài có thể khiến lòng đỏ khô, giảm hương vị và xuất hiện lớp màu xanh xám quanh lòng đỏ.
Một trong những vấn đề thường gặp khi luộc trứng là vỏ bám chặt vào lòng trắng, khiến trứng bị sứt mẻ khi bóc, ảnh hưởng đến thẩm mỹ món ăn.
Theo kinh nghiệm của nhiều người nội trợ, trứng gà để từ 3-7 ngày sau khi đẻ thường dễ bóc hơn trứng quá mới. Nguyên nhân là lớp màng bên trong vỏ đã tách khỏi lòng trắng hơn.
Sau khi luộc xong, bạn nên ngâm trứng vào nước lạnh hoặc nước đá khoảng vài phút. Sự thay đổi nhiệt độ giúp lớp màng bên trong co lại, từ đó việc bóc vỏ trở nên dễ dàng hơn.
Ngoài ra, bạn có thể lăn nhẹ quả trứng trên mặt phẳng để vỏ xuất hiện các vết nứt nhỏ rồi bóc từ phần đáy quả trứng. Đây là vị trí thường có túi khí nên lớp vỏ dễ tách hơn.
Dù là trứng lòng đào hay trứng chín kỹ, việc canh đúng thời gian và làm nguội đúng cách sẽ giúp thành phẩm đẹp mắt, dễ bóc và giữ được hương vị thơm ngon đặc trưng.