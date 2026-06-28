Cách luộc trứng gà ngon

Muốn trứng luộc ngon bạn nên sử dụng trứng còn tươi, vỏ nguyên vẹn và không bị nứt để tránh lúc luộc bị rò lòng trắng.

Trước khi luộc, nếu lấy trứng từ tủ lạnh bạn nên để ra ngoài nhiệt độ phòng khoảng 10-15 phút. Việc này giúp hạn chế tình trạng trứng bị nứt vỏ khi gặp nước nóng.

Xếp trứng vào nồi rồi đổ nước ngập mặt khoảng 2-3cm. Nhiều người thường cho thêm một ít muối vào nước luộc để giảm nguy cơ nứt vỏ và giúp trứng dễ bóc hơn sau khi chín.

Khi nước bắt đầu sôi, bạn nên hạ lửa xuống mức vừa phải thay vì đun quá mạnh. Nhiệt độ ổn định giúp lòng trắng chín đều, hạn chế tình trạng vỏ nứt làm trứng mất thẩm mỹ.

Sau khi đạt độ chín mong muốn, nên vớt trứng ra và ngâm ngay vào nước lạnh. Đây là bước quan trọng giúp trứng ngừng chín, đồng thời giữ được kết cấu như mong muốn.