Cách chọn măng khô ngon

Trên thị trường có nhiều loại măng khô được làm từ các loại măng khác nhau như măng nứa, măng vầu, măng lưỡi lợn…, các bà nội trợ có thể lựa chọn tùy theo sở thích và nhu cầu.

Tuy nhiên, dù là măng nào thì cũng cần lưu ý một số bí quyết nhỏ để chọn được loại măng khô ngon, đảm bảo chất lượng.

Theo kinh nghiệm của nhiều người, măng khô ngon là măng có màu vàng nhạt, xuất hiện màu hổ phách và có độ bóng. Măng còn lưu giữ mùi hương đặc trưng, bề thịt rộng dày, sờ vào không có cảm giác ẩm tay, có thể bẻ gãy.

Tốt nhất nên chọn măng búp có màu đều nhau, đốt ngắn, không có xơ. Loại măng này có nhiều phần ngọn, khi nấu sẽ mềm và ngon hơn phần gốc.

Khi mua, bạn cần tránh chọn măng có màu sắc quá bóng loáng hoặc quá xỉn màu, có mùi lạ (mùi hắc), cũng không lựa măng bị mốc, ẩm hoặc ngả màu đen sậm, tỏa mùi hôi.

Ưu tiên chọn măng khô được bảo quản trong bao bì có nhãn mác và địa chỉ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Bạn cũng nên quan sát kỹ xem sản phẩm có nhãn mác, thời hạn sử dụng rõ ràng hay không hoặc lựa mua tại các cửa hàng quen, uy tín để tránh mua phải sản phẩm trôi nổi, kém chất lượng.