Trên thị trường có nhiều loại măng khô được làm từ các loại măng khác nhau như măng nứa, măng vầu, măng lưỡi lợn…, các bà nội trợ có thể lựa chọn tùy theo sở thích và nhu cầu.
Tuy nhiên, dù là măng nào thì cũng cần lưu ý một số bí quyết nhỏ để chọn được loại măng khô ngon, đảm bảo chất lượng.
Theo kinh nghiệm của nhiều người, măng khô ngon là măng có màu vàng nhạt, xuất hiện màu hổ phách và có độ bóng. Măng còn lưu giữ mùi hương đặc trưng, bề thịt rộng dày, sờ vào không có cảm giác ẩm tay, có thể bẻ gãy.
Tốt nhất nên chọn măng búp có màu đều nhau, đốt ngắn, không có xơ. Loại măng này có nhiều phần ngọn, khi nấu sẽ mềm và ngon hơn phần gốc.
Khi mua, bạn cần tránh chọn măng có màu sắc quá bóng loáng hoặc quá xỉn màu, có mùi lạ (mùi hắc), cũng không lựa măng bị mốc, ẩm hoặc ngả màu đen sậm, tỏa mùi hôi.
Ưu tiên chọn măng khô được bảo quản trong bao bì có nhãn mác và địa chỉ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Bạn cũng nên quan sát kỹ xem sản phẩm có nhãn mác, thời hạn sử dụng rõ ràng hay không hoặc lựa mua tại các cửa hàng quen, uy tín để tránh mua phải sản phẩm trôi nổi, kém chất lượng.
Măng khô khi mua về cần được rửa thật sạch để loại bỏ tạp chất và bụi bẩn bám trên bề mặt măng. Sau đó, người ta ngâm măng chừng 7-8 tiếng trước khi sơ chế và nấu thành các món tùy thích.
Để tiết kiệm thời gian, bạn nên ngâm măng khô qua đêm. Măng ngon nhất là thời gian ngâm khoảng 1 ngày.
Trong quá trình ngâm, măng sẽ tiết ra nước màu vàng. Vì vậy, bạn nên chú ý thay vài lần nước trong lúc ngâm để măng sạch và đảm bảo an toàn hơn, đồng thời giúp làm giảm vị đắng tự nhiên của măng.
Đặc biệt, việc ngâm măng còn có tác dụng làm măng khô nhanh mềm hơn, khi chế biến càng thêm thuận tiện. Bởi măng khô khá cứng, khi ngâm, măng sẽ hút nước và nở mềm ra. Nhờ đó quá trình luộc măng cũng nhanh hơn và đảm bảo măng chín đều.
Tùy từng nơi, người ta cũng ngâm măng bằng nước vo gạo để măng sạch, thơm hơn.
Măng khô ngâm đủ thời gian thì tiến hành rửa sạch, xả vài lần với nước. Người ta để măng ráo nước rồi đem luộc sơ.
Măng khô cần luộc ngập nước và luộc vài lần cho hết nước màu vàng đậm. Sau mỗi lần luộc, bạn nên rửa măng thêm một lần rồi lại cho vào nồi, đổ ngập nước và lặp lại thao tác đun như trên cho măng chín mềm.
Măng khô cần được luộc kỹ trước khi ăn để đảm bảo an toàn.
Tuy nhiên, nhiều người luộc măng thường theo cảm tính, cứ luộc cho đến khi thấy măng mềm thì thôi.
Theo kinh nghiệm của nhiều chị em, măng khô chỉ cần luộc trong khoảng 30-45 phút là chín mềm (tùy loại măng và số lượng).
Trong quá trình luộc nên thay nước vài lần cho đến khi nước luộc măng chuyển dần từ màu vàng đục đến vàng nhạt.
Luộc xong, bạn có thể ngâm măng trong nước lạnh rồi rửa sạch lại và tiếp tục chế biến thành các món ăn.
Chú ý là mỗi loại măng có thể cần thời gian khác nhau để luộc mềm nhưng bạn không nên luộc quá lâu dễ khiến măng bị nát.
Bạn chỉ nên luộc cho măng khô mềm vừa tới (bấm tay vẫn còn chút độ giòn nhưng không dai) là được.