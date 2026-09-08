Cách luộc trứng vịt ngon Muốn luộc trứng vịt ngon, điều đầu tiên bạn cần làm là chọn trứng mới, tránh sử dụng trứng để lâu ngày hoặc có dấu hiệu đổi màu, mùi lạ. Trước khi luộc, bạn phải rửa trứng vịt nhẹ nhàng cho sạch. Nếu trứng để tủ lạnh thì cần lấy ra để ở nhiệt độ phòng trong khoảng 1-2 tiếng đồng hồ. Việc này nhằm đảo bảo độ chính xác khi căn giờ luộc để có được món trứng vịt chín theo yêu cầu (trứng chảy, trứng lòng đào hay trứng chín). Khi luộc trứng vịt, bạn lưu ý lấy lượng nước phải đủ ngập, sau đó đun sôi cho sủi lăn tăn thì thả nhẹ trứng vào nồi, tránh thả mạnh dễ làm trứng va chạm, bị nứt. Trong quá trình luộc, bạn có thể dùng đầu đũa xoay nhẹ cho trứng lăn đều, đảm bảo trứng chín đều. Bạn chỉ nên luộc trứng ở mức lửa nhỏ, để nước sủi tăm. Tránh để nước sôi liên tục ở mức nhiệt cao trong suốt quá trình luộc vì điều này dễ làm trứng bị va đập vào nhau hoặc va chạm vào thành nồi, khiến vỏ trứng dễ nứt hoặc trứng chín không đều. Tùy sở thích từng người, bạn cũng có thể cho thêm chút muối, giấm khi luộc trứng vịt. Trứng vịt là loại thực phẩm quen thuộc được nhiều gia đình Việt ưa chuộng sử dụng. Ảnh: Esheep Kitchen

Luộc trứng vịt bao nhiêu phút thì chín? Tùy sở thích ăn uống và độ chín mong muốn mà bạn có thể luộc trứng vịt trong khoảng thời gian phù hợp từ 4 đến 12 phút (kể từ lúc nước sôi) rồi canh giờ. Ví dụ, muốn trứng vịt có lòng trắng lỏng, lòng đỏ mềm lỏng dạng chảy hoặc sệt thì cần luộc trong 4-5 phút. Nếu bạn luộc 6-7 phút, trứng vịt sẽ chuyển sang dạng lòng đào với phần lòng đỏ sánh mịn hơn. Còn muốn trứng chín tới, dẻo mềm, lòng đỏ đặc lại nhưng vẫn giữ được độ mềm mịn thì cần 8-9 phút. Để trứng vịt chín hoàn toàn và chắc ruột, bạn nên luộc trong khoảng 10-12 phút. Thời gian luộc càng lâu thì lòng đỏ trứng sẽ xuất hiện viền đen, mất đi độ béo bùi và ăn thấy lòng vàng cứng, hơi khô. Vì thế, bạn chỉ nên luộc trong thời gian vừa phải để đảm bảo chất lượng món ăn. Trứng vịt to và có phần vỏ cứng hơn trứng gà nên thời gian luộc cũng lâu hơn. Món trứng vịt luộc lòng đào hấp dẫn. Ảnh: Hoang Em Nguyen

Mẹo luộc trứng vịt dễ bóc vỏ Để dễ bóc vỏ, bạn nên luộc trứng vịt trong nước sôi 7-10 phút (khi lòng đỏ dẻo), đảm bảo lòng trắng đã chín rồi mới vớt ra ngâm nước đá hoặc nước lạnh thật nhanh. Công đoạn này có tác dụng làm trứng vịt sốc nhiệt, giúp quá trình bóc vỏ trứng dễ dàng hơn. Khi luộc đúng thời gian trứng chín như ý muốn, bạn vớt trứng ra, cho ngay vào âu nước lạnh hoặc nước đá, làm sao để trứng giảm nhiệt một cách nhanh nhất. Đây là hiện tượng sốc/biến nhiệt trong vật lý, giúp trứng róc vỏ, dễ bóc, không bị dính màng vào vỏ. Bạn lưu ý trứng luộc xong nên ngâm ngập nước. Nếu ngâm ít nước hoặc ngâm trong nồi luộc sẽ không hiệu quả. Chờ trứng nguội hoàn toàn thì vớt ra, đập nhẹ đều các mặt rồi bóc vỏ. Nếu trứng để tủ lạnh hoặc trứng cũ thường bị lõm khí ở đầu tròn bè, còn trứng mới thì lõm bên cạnh.