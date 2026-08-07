Thịt ba chỉ (ba rọi) là phần thịt có nạc mỡ đan xen nhiều lớp, gồm hai loại là thịt ba chỉ trên và ba chỉ dưới.
Trong đó, các bà nội trợ thường khuyên nhau nên mua ba chỉ dưới – phần thịt nằm dưới bụng lợn, có chứa cơ nên thịt săn và có 3-5 lớp nạc mỡ đan xen. Khi luộc, phần thịt này được đánh giá là ngon và ngọt thơm hơn, ăn không bị ngấy.
Còn ba chỉ trên là phần thịt nằm sát hai bên xương sườn và có mỡ nhiều, thịt nạc mỏng và hơi cứng, ăn nhanh ngấy.
Bên cạnh đó, để đảm bảo thịt ba chỉ ngon, bạn chỉ nên chọn miếng có màu hồng tươi sáng tự nhiên, thớ thịt liền khối và lớp da mỏng.
Khi ấn nhẹ tay vào miếng thịt, bạn thấy có độ đàn hồi tốt.
Đồng thời, bạn cần tránh mua phần thịt có màu sắc bị biến đổi hoặc mùi lạ, không có độ đàn hồi và mềm nhão. Đây thường là thịt để lâu, không đảm bảo sức khỏe.
Ba chỉ mua về cạo sạch lông, chà xát chanh và muối hạt rồi rửa sạch lại, để ráo. Muối và chanh vừa giúp khử mùi vừa có tác dụng giữ cho miếng thịt tươi ngon hơn.
Sau đó, bạn chần sơ thịt với nước nóng 70-80 độ để loại bỏ bọt bẩn rồi vớt ra rửa sạch lần nữa.
Thịt ba chỉ được sơ chế kỹ và sạch thì khi luộc, nước luộc sẽ trong và thịt có mùi thơm, vị ngọt dịu tự nhiên.
Để luộc thịt ba chỉ ngon, trước khi nấu, bạn cho vào nồi nước 1/2 củ hành tây hoặc hành khô cùng gừng đập dập và chút gia vị như bột canh, hạt nêm, hạt tiêu cho ngọt thịt, ngọt nước.
Sau đó, bạn đun sôi nước. Nước sôi thì hạ nhỏ lửa và cho thịt vào luộc ở mức lửa liu riu.
Việc luộc thịt bằng nước nóng thay vì cho vào nước nguội ngay từ đầu sẽ giúp cho thớ thịt se lại, giữ được chất dinh dưỡng và vị ngọt tự nhiên.
Quá trình luộc để mức nhiệt vừa đủ cũng đảm bảo thịt chín từ từ cả bên ngoài và bên trong, đồng thời thịt không bị khô xác hay trắng mà khi chín tới vẫn giữ được màu phớt hồng nhẹ, ăn mềm và thơm.
Tùy kích thước và độ dày từng miếng thịt ba chỉ mà thời gian luộc khác nhau, thường là sau 15 phút (kể từ khi nước sôi) thịt sẽ chín tới.
Khi đó, bạn tắt bếp và đậy vung lại để thịt ngậm nước sẽ mọng ngọt, mềm thơm mà không bị đỏ bên trong cũng không bị thâm đen mặt ngoài.