Cách chọn thịt ba chỉ ngon

Thịt ba chỉ (ba rọi) là phần thịt có nạc mỡ đan xen nhiều lớp, gồm hai loại là thịt ba chỉ trên và ba chỉ dưới.

Trong đó, các bà nội trợ thường khuyên nhau nên mua ba chỉ dưới – phần thịt nằm dưới bụng lợn, có chứa cơ nên thịt săn và có 3-5 lớp nạc mỡ đan xen. Khi luộc, phần thịt này được đánh giá là ngon và ngọt thơm hơn, ăn không bị ngấy.

Còn ba chỉ trên là phần thịt nằm sát hai bên xương sườn và có mỡ nhiều, thịt nạc mỏng và hơi cứng, ăn nhanh ngấy.

Bên cạnh đó, để đảm bảo thịt ba chỉ ngon, bạn chỉ nên chọn miếng có màu hồng tươi sáng tự nhiên, thớ thịt liền khối và lớp da mỏng.

Khi ấn nhẹ tay vào miếng thịt, bạn thấy có độ đàn hồi tốt.

Đồng thời, bạn cần tránh mua phần thịt có màu sắc bị biến đổi hoặc mùi lạ, không có độ đàn hồi và mềm nhão. Đây thường là thịt để lâu, không đảm bảo sức khỏe.