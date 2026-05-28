Luộc trứng cút lòng đào bao nhiêu phút?

Theo nhiều hướng dẫn nấu ăn, thời gian luộc trứng cút nên tính từ lúc nước bắt đầu sôi để lòng trắng vừa chín tới, còn lòng đỏ vẫn giữ được độ sánh mềm. Tùy mức độ chín mong muốn, bạn có thể canh theo các mốc sau:

- 2 phút: Lòng trắng vừa đông nhẹ, lòng đỏ gần như còn lỏng.

- 3 phút: Lòng trắng chín tới, lòng đỏ sánh mềm kiểu lòng đào.

- 4 phút: Lòng đỏ đặc hơn nhưng vẫn mềm mịn, béo ngậy.

- 5-6 phút: Trứng gần chín hoàn toàn, lòng đỏ bắt đầu khô hơn.

- 7-8 phút: Trứng chín kỹ hoàn toàn.

Nếu trứng vừa lấy từ tủ lạnh ra, bạn nên tăng thời gian luộc thêm khoảng 30 giây đến 1 phút để nhiệt truyền đều hơn. Với trứng ở nhiệt độ phòng, chỉ khoảng 3 phút là đã đạt độ lòng đào đẹp mắt.

Khi luộc, nên đun nước sôi trước rồi nhẹ tay thả trứng vào nồi, sau đó hạ lửa vừa để tránh nước sôi quá mạnh làm nứt vỏ.

Sau khi đủ thời gian, cần vớt trứng ngay vào tô nước đá lạnh khoảng 2-3 phút để ngăn trứng tiếp tục chín do nhiệt dư, đồng thời giữ được phần lòng đào sánh mềm.