Theo nhiều hướng dẫn nấu ăn, thời gian luộc trứng cút nên tính từ lúc nước bắt đầu sôi để lòng trắng vừa chín tới, còn lòng đỏ vẫn giữ được độ sánh mềm. Tùy mức độ chín mong muốn, bạn có thể canh theo các mốc sau:
- 2 phút: Lòng trắng vừa đông nhẹ, lòng đỏ gần như còn lỏng.
- 3 phút: Lòng trắng chín tới, lòng đỏ sánh mềm kiểu lòng đào.
- 4 phút: Lòng đỏ đặc hơn nhưng vẫn mềm mịn, béo ngậy.
- 5-6 phút: Trứng gần chín hoàn toàn, lòng đỏ bắt đầu khô hơn.
- 7-8 phút: Trứng chín kỹ hoàn toàn.
Nếu trứng vừa lấy từ tủ lạnh ra, bạn nên tăng thời gian luộc thêm khoảng 30 giây đến 1 phút để nhiệt truyền đều hơn. Với trứng ở nhiệt độ phòng, chỉ khoảng 3 phút là đã đạt độ lòng đào đẹp mắt.
Khi luộc, nên đun nước sôi trước rồi nhẹ tay thả trứng vào nồi, sau đó hạ lửa vừa để tránh nước sôi quá mạnh làm nứt vỏ.
Sau khi đủ thời gian, cần vớt trứng ngay vào tô nước đá lạnh khoảng 2-3 phút để ngăn trứng tiếp tục chín do nhiệt dư, đồng thời giữ được phần lòng đào sánh mềm.
Bên cạnh thời gian luộc, bóc vỏ trứng cút cũng là bước khiến nhiều người “đau đầu” vì trứng nhỏ, dễ nát. Để trứng dễ bóc hơn, có thể áp dụng một số mẹo đơn giản dưới đây:
Cho muối hoặc giấm vào nước luộc: Nhiều người thường cho thêm chút muối hoặc vài giọt giấm vào nồi nước. Cách này giúp hạn chế nứt vỏ và hỗ trợ bóc trứng dễ hơn sau khi luộc.
Ngâm nước đá ngay sau khi luộc: Đây là mẹo quan trọng nhất. Sau khi vớt khỏi nồi, bạn cần thả ngay trứng vào nước lạnh hoặc nước đá. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột giúp lớp màng bên trong co lại, khiến vỏ bong dễ hơn.
Lăn nhẹ cho nứt đều vỏ: Sau khi ngâm lạnh, có thể đặt trứng lên mặt bàn rồi lăn nhẹ để lớp vỏ nứt đều. Khi đó, bạn sẽ bóc được trứng nhanh hơn và hạn chế làm rách lòng trắng. Một số người còn cho trứng vào hộp kín rồi lắc nhẹ vài lần để vỏ tự nứt đồng đều.
Chọn trứng mới, kích cỡ đồng đều: Những quả trứng quá cũ hoặc kích thước chênh lệch nhiều thường khó canh thời gian và dễ bóc không đẹp. Vì vậy bạn nên chọn trứng còn mới, vỏ nguyên vẹn và tương đối đều nhau.