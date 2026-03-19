Theo báo cáo công bố hôm 18/3 của Hays Specialist Recruitment Japan, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ bộ vào ngành bán dẫn và các trung tâm dữ liệu đang đẩy mức lương nhân sự công nghệ tại Malaysia lên mức kỷ lục.

Động lực chính xuất phát từ xu hướng các doanh nghiệp phương Tây và Trung Quốc ráo riết đa dạng hóa chuỗi cung ứng để giảm thiểu rủi ro địa chính trị.

Tại Malaysia, mức lương trần hàng năm dành cho Giám đốc Công nghệ đã chạm mốc 28 triệu yen (176.000 USD), tăng 27% so với năm trước và chính thức xô đổ mức 26 triệu yen đi ngang của Nhật Bản.

Biến động lương của các vị trí nhân sự công nghệ cấp cao tại 5 khu vực được khảo sát. Ảnh: Nikkei

Ông Grant Torrens, CEO Hays tại Nhật Bản, nhận định đà tăng lương tại Malaysia mang tính cấu trúc chứ không phải hiện tượng nhất thời.

Quốc gia Đông Nam Á này đang thực hiện Chiến lược Bán dẫn Quốc gia kéo dài 10 năm nhằm chuyển đổi từ khâu lắp ráp và thử nghiệm sang các lĩnh vực giá trị cao như thiết kế chip và chế tạo tấm silicon.

Khoảng 30% người lao động tại Malaysia ghi nhận mức tăng lương trên 6% trong năm qua, tỷ lệ cao nhất trong khu vực khảo sát (gồm Trung Quốc, Hong Kong, Nhật Bản, Malaysia và Singapore).

Đồng thời, chính phủ nước này cũng đang nâng mức lương tối thiểu đối với thị thực chuyên gia nước ngoài để bảo vệ cơ hội việc làm cho lao động nội địa.

Trái ngược với sự bùng nổ của Malaysia, Nhật Bản đang tụt hậu do đặc thù cấu trúc thị trường nội địa lớn và ít cọ xát với áp lực cạnh tranh toàn cầu, khiến các công ty thiếu động lực điều chỉnh lương theo chuẩn quốc tế.

Báo cáo chỉ ra một thực trạng đáng báo động ở xứ sở hoa anh đào khi có tới 56% chuyên gia không hài lòng với mức đãi ngộ hiện tại và 65% đang cân nhắc chuyển việc.

Hệ thống thâm niên cố hữu tại Nhật Bản vẫn là rào cản lớn đối với chính sách trả lương dựa trên năng lực. Các chuyên gia cảnh báo doanh nghiệp Nhật Bản cần chuyển đổi dứt khoát sang hệ thống đánh giá hiệu suất nếu không muốn chảy máu chất xám trước các đối thủ đang lên trong khu vực.

(Theo Nikkei)