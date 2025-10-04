Ngày 4 và 5/10, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức lễ tốt nghiệp cho gần 3.800 sinh viên. Cùng với gần 3.000 sinh viên tốt nghiệp sớm hồi giữa tháng 5, trong năm học này, Đại học Bách khoa Hà Nội có 6.720 sinh viên tốt nghiệp.

Trong số đó, có khoảng 8,8% sinh viên tốt nghiệp xuất sắc; 25,8% tốt nghiệp loại giỏi; 57,7% tốt nghiệp loại khá.

Đại học Bách khoa Hà Nội xác nhận, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc tại trường năm nay “cao kỷ lục”.

Dẫu vậy, tỷ lệ này vẫn thấp hơn rất nhiều so với nhiều trường khối kinh tế. Chẳng hạn tỷ lệ sinh viên xuất sắc của Trường Đại học Ngoại thương năm nay là 32,4%, hay Đại học Kinh tế Quốc dân gần 50%.

Tuy nhiên, so với các năm trước, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc ở trường này đã tăng dần. Hồi năm 2020-2021, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc của trường chỉ khoảng 1,7%.

Lý giải về điều này, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, cho hay những năm gần đây, nhà trường rất chú trọng đến công tác tư vấn, hướng dẫn sinh viên để có định hướng và phương pháp học tập đúng đắn, phù hợp.

“Các em cần phải trả lời được câu hỏi, sau khi tốt nghiệp Bách khoa xong sẽ làm gì trong 3-4 năm. Từ đó, trong những năm đầu, các em sẽ vạch ra được lộ trình phù hợp với hoàn cảnh, khả năng, mong muốn của bản thân và gia đình”, ông nói.

Ngoài ra, trường còn chia sinh viên thành các nhóm theo định hướng khác nhau, giúp các em có lộ trình học tập rõ ràng hơn, nhờ đó tỷ lệ tốt nghiệp giỏi và xuất sắc tăng.

Lượng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc Bách khoa Hà Nội năm 2025 cao kỷ lục. Ảnh: HUST

Tại lễ tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng cho hay để đi đến ngày hôm nay, sinh viên đã trải qua một hành trình đầy thử thách - có nhiều thành công, có không ít lần thất bại.

“Đã là sinh viên Bách khoa, hầu như ai cũng từng nếm trải thất bại ít nhất một lần. Nhưng chính những trải nghiệm đó đã rèn luyện nên kỹ năng, bản lĩnh và nghị lực - hành trang vô giá để các em tự tin bước tiếp trên chặng đường mới”, ông nói.

Ông Thắng kỳ vọng sau khi tốt nghiệp, các tân cử nhân, kỹ sư sẽ tiếp bước, gánh vác sứ mệnh đem trí tuệ và khát vọng tham gia xây dựng, dẫn dắt và định hình tương lai của dân tộc trong kỷ nguyên hội nhập và vươn mình mạnh mẽ.